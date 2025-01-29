Национальные виды спорта включили в число приоритетных в РК

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Мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) регламентации норм, сообщает Kazpravda.kz

Законом предлагается ограничить виды спорта, относящиеся к спорту высших достижений. С этой целью исключается ранжирование видов спорта, входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских, Азиатских и Паразиатских игр. При этом приоритетные виды спорта будут утверждаться Министерством туризма и спорта по результатам завоеванных медалей на международных соревнованиях.

Вместе с тем национальные виды спорта теперь войдут в число приоритетных.

Кроме того, законом предусмотрено создание вертикальной модели аккредитации спортивных федераций. То есть теперь местные аккредитованные спортивные федерации обязаны быть членами национальной спортивной федерации.

В законе также прописана обязанность спортивных федераций по принятию мер по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

Предусматривается исключение норм излишней законодательной регламентации отдельных компетенций Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Уточнены основные принципы, цели и задачи государственного регулирования деятельности в сфере туризма, физической культуры и спорта.