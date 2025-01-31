«Нацфонд – детям»: в 2025 году выплата составила $129

Экономика
176
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в сентябре 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал старт проекта «Национальный фонд – детям». Казахстанским детям, которым еще не исполнилось 18 лет, в 2025 году начислено по 129,38 долларов США.

В 2024 году в программе «Национальный фонд – детям» приняли участие 6 919 131 человек (дети, рожденные с 2006 по 2023 г.г. включительно), каждому из них было начислено по 100,52 долларов США. Общая сумма начисления составила 695,5 млн долларов США. Из общего количества детей, которым начислялись деньги из Нацфонда, 304 815 человек в 2024 году, достигли 18 лет, суммарно им было перечислено 30,6 млн долларов США.

«Всего в 2025 году каждому ребенку начислено по 129,38 долларов США. У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара США», - говорится в сообщении Минфина.

Информация о начислениях по программе на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile отобразится 1 февраля 2025 года.

Минфин напоминает, что информацию об участии ребенка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Там же можно ознакомиться с условиями программы. Данные о начислениях ребенку также можно увидеть в личном кабинете на портале egov.kz и в приложениях Halyk и Kaspi.kz.

«Использовать накопленную сумму молодые люди смогут при достижении 18 лет. Накопления перечисляются на счета в ЕНПФ, подав заявку через приложение уполномоченных операторов (Отбасы банк и Народный банк), получатели могут направить их на улучшение жилищных условий и (или) оплату образования», - говорят в Минфине.

На 1 января 2025 года на эти цели была подана 66 571 заявка, из которых исполнена 53 001 на общую сумму 5 316,7 тыс. долларов США. На улучшение жилищных условий подано 34 388 заявок, исполнено 29 542 заявки и выплачено 2 964 тыс. долларов США. На оплату образования подано 32 183 заявки, исполнено 23 459 заявок и выплачено 2 352,7 тыс. долларов США.

В текущем году 6 921 035 детей участвуют в программе (дети - рожденные с 2007 по 2024 годы включительно), из них 324 430 детям в 2025 году исполняется 18 лет.

#дети #выплаты #Нацфонд

Популярное

Все
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
В селе Петровка Сандыктауского района Акмолинской области распахнула двери новая школа на 80 мест
Запретить продажу спиртного в обычных магазинах предлагают полицейские Костанайской области
Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области
Талдыкорганские пенсионеры поделились секретами изучения казахского языка
О присвоении статуса «Национальный» РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК
Сотрудники судебной системы активно изучают казахский язык в СКО
150-летие со дня рождения писателя-историка Василия Яна отмечает общественность в нынешнем году
Выставка о композиторе Иване Коцыке открылась в Петропавловске
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Письма потомкам из эпохи бронзы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 января 2025 года №64-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года»
Товарооборот с Ираном подрос на четверть
Дойти до каждого села
В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия
Больше внимания промышленной кооперации
Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов
Не хлебом единым
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Учиться будем только на отлично
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
То взлет, то посадка…
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине

Читайте также

Казахстанские продтовары должны занимать не менее 50% полок…
Новые техрегламенты на товары народного потребления приняли…
KPI по снижению доли теневой экономики включат в планы разв…
Казахстанская компания содержала дублирующие друг друга «до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]