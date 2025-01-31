«Нацфонд – детям»: в 2025 году выплата составила $129

У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в сентябре 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал старт проекта «Национальный фонд – детям». Казахстанским детям, которым еще не исполнилось 18 лет, в 2025 году начислено по 129,38 долларов США.

В 2024 году в программе «Национальный фонд – детям» приняли участие 6 919 131 человек (дети, рожденные с 2006 по 2023 г.г. включительно), каждому из них было начислено по 100,52 долларов США. Общая сумма начисления составила 695,5 млн долларов США. Из общего количества детей, которым начислялись деньги из Нацфонда, 304 815 человек в 2024 году, достигли 18 лет, суммарно им было перечислено 30,6 млн долларов США.

«Всего в 2025 году каждому ребенку начислено по 129,38 долларов США. У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара США», - говорится в сообщении Минфина.

Информация о начислениях по программе на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile отобразится 1 февраля 2025 года.

Минфин напоминает, что информацию об участии ребенка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка. Там же можно ознакомиться с условиями программы. Данные о начислениях ребенку также можно увидеть в личном кабинете на портале egov.kz и в приложениях Halyk и Kaspi.kz.

«Использовать накопленную сумму молодые люди смогут при достижении 18 лет. Накопления перечисляются на счета в ЕНПФ, подав заявку через приложение уполномоченных операторов (Отбасы банк и Народный банк), получатели могут направить их на улучшение жилищных условий и (или) оплату образования», - говорят в Минфине.

На 1 января 2025 года на эти цели была подана 66 571 заявка, из которых исполнена 53 001 на общую сумму 5 316,7 тыс. долларов США. На улучшение жилищных условий подано 34 388 заявок, исполнено 29 542 заявки и выплачено 2 964 тыс. долларов США. На оплату образования подано 32 183 заявки, исполнено 23 459 заявок и выплачено 2 352,7 тыс. долларов США.

В текущем году 6 921 035 детей участвуют в программе (дети - рожденные с 2007 по 2024 годы включительно), из них 324 430 детям в 2025 году исполняется 18 лет.