Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в городах страны. О таких планах было доложено на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz



Проект подразумевает развертывание сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях.

«Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики», — сообщил руководитель компании «Freedom Telecom Operations» Кайрат Ахметов.

На первом этапе проект охватит 400 локаций в 10 городах. К 2026 году планируется расширить сеть до 10 тыс. точек доступа, а к 2027 году – до 20 тыс.