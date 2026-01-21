Накануне Президент поручил придать статус Национального проекта развитию угольной генерации. Правительству на решение этого вопроса дан срок до 20 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил, что во исполнение поручения Главы государства, озвученного на V заседании Национального курултая о необходимости разработать и утвердить Национальный проект по развитию угольной генерации, ведомство приступило к его разработке, сообщает Kazpravda.kz

- В частности, в данный План будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации. Особое внимание будет уделено проектам новой угольной генерации на базе «чистого угля», с соблюдением требований экологического законодательства, — пояснил Ерлан Аккенженов.

Отмечено, что по проектам 3-х ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск общей мощностью 960 МВт, со стороны министерства будет обеспечен полный контроль и сроки их завершения не изменятся.

Также ведется мониторинг завершения реализации проектов по газовой генерации, намеченных на текущий год. Каждый проект будет подробно описан и зафиксирован в разрабатываемом Национальном проекте по развитию угольной и газовой генерации.

Кроме того, учитывая, что 2026 год в рамках послания Главы государства определен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, ожидается реализация ряда крупных проектов в данной сфере, добавил министр.