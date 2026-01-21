Накануне Президент поручил придать статус Национального проекта развитию угольной генерации. Правительству на решение этого вопроса дан срок до 20 марта
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил, что во исполнение поручения Главы государства, озвученного на V заседании Национального курултая о необходимости разработать и утвердить Национальный проект по развитию угольной генерации, ведомство приступило к его разработке, сообщает Kazpravda.kz
- В частности, в данный План будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации. Особое внимание будет уделено проектам новой угольной генерации на базе «чистого угля», с соблюдением требований экологического законодательства, — пояснил Ерлан Аккенженов.
Отмечено, что по проектам 3-х ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск общей мощностью 960 МВт, со стороны министерства будет обеспечен полный контроль и сроки их завершения не изменятся.
Также ведется мониторинг завершения реализации проектов по газовой генерации, намеченных на текущий год. Каждый проект будет подробно описан и зафиксирован в разрабатываемом Национальном проекте по развитию угольной и газовой генерации.
Кроме того, учитывая, что 2026 год в рамках послания Главы государства определен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, ожидается реализация ряда крупных проектов в данной сфере, добавил министр.