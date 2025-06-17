фото автора

В Казахстане немецкий язык долгие годы был неотъемлемой частью образовательной и культурной среды. Однако с каждым годом преподавание языка Гете и Гейне в школах и вузах страны неумолимо сокращается. Об этом мы поговорили с доктором филологических наук, известным германистом, профессором ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Айгуль Бижкеновой.

– Подготовка учителей немецкого языка в Евразийском национальном университете (раньше – Целиноградский государственный педагогический институт имени Сакена Сейфуллина) имеет давнюю историю и ведется с 1984 года, – рассказывает эксперт. – За эти годы подготовлено более полутора тысяч специалистов, которые успешно трудятся в системе образования не только в стране, но и за рубежом. Однако с ростом общественного и политического интереса к английскому языку немецкий стал постепенно сдавать свои передовые позиции.

Отметим, что на сегодня как специальность он есть только в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева (обучается около 50 студентов), Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова (35 студентов) и Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева (10 студентов). А в этом году из-за малочисленности контингента в ЕНУ даже приняли решение остановить прием на эту образовательную программу. Такой подход, по мнению профессора, вызывает недоумение, ибо он напрямую связан с перспективами подготовки учителей для средних школ Казахстана.

– Система среднего образования ориентирована сегодня в первую очередь на изучение английского языка. Однако нельзя сказать, что немецкий вовсе отсутствует в качестве первого иностранного языка у школьников. Сегодня он предлагается для углубленного изучения в 18 школах. При этом учебный процесс активно поддерживается Гете-Институтом, который принимает участие в организации обучения немецкому языку в восьми проектных будущего PASCH, – отмечает Айгуль Бижкенова.

По данным Гете-Института, свыше 3,5 тыс. учеников в таких школах имеют возможность участвовать в международных обменах, ездить на языковые курсы в Германию, состязаться в олимпиадах и культурных проектах. Директора школ и учителя участвуют в международных конференциях и получают стипендии для обучения в Германии. Всего в программу PASCH вложено инвестиций на сумму свыше 1,150 млн евро. В целом Гете-Институт с 2008 года вложил в развитие немецкого языка в стране около 3,8 млн евро, которые пошли на техническое и учебно-методическое оснащение школ, повышение квалификации преподавателей, обучающие курсы, стипендии, олимпиады и другие проекты.

Наряду с Гете-Институтом поддержку оказывают программа «Сотрудничество в сфере образования», Центральное управление школ за рубежом (ZfA), которое курирует девять школ и 3,6 тыс. учеников, республиканское немецкое общество «Возрождение», Немецкая служба академических обменов DAAD, имеющая представительство в четырех университетах РК. Служба педагогических обменов PAD выделила 12 стипендий для учителей и 92 стипендии для учеников с 2019 года.

Поэтому Айгуль Бижкенова считает, что интерес к немецкому языку не снижается среди населения. Об этом свидетельствуют и данные Языкового центра по изучению немецкого языка – партнера Гете-Института в Астане. По их сведениям, почти 92 тыс. человек обучились на его базе с 2004 года, а 83 669 граждан сдали экзамен и получили языковой сертификат Гете-Института.

– Все это хорошо, однако, несмотря на усилия немецких организаций, а также положений государственных программ по развитию языков в Казахстане, направленных на широкое изучение иностранных языков, далеко не во всех школах введено изучение немецкого в качестве иностранного. В этом и кроется причина отсутствия интереса к нему в качестве профессио­нальной подготовки в вузе, – говорит Айгуль Ермековна.

По ее словам, в большинстве средних школ открываются группы английского языка. Немецкий или любой другой иностранный язык не входит в учебную программу. При этом в Министерстве просвещения отвечают, что никакого запрета на выбор иностранного языка или какого-либо другого указания не существует.

– Но школа, которая не против введения немецкого языка параллельно с английским, не имеет такой возможности по причине отсутствия в стандартах образования второго иностранного языка. Во всех ведущих странах мира изучение как минимум двух, а то и трех иностранных языков давно является нормой. Было бы неплохо ввести в наши нормативные документы по среднему образованию изучение такого предмета, как «второй иностранный язык». Увеличение учебной нагрузки на языковые предметы также способствовало бы общему развитию коммуникативных компетенций учеников, – отметила доктор филологических наук.

Школьное обучение немецкому языку, по предложению экспертов Гете-Института, должно выйти на уровень В1-В2 и приблизиться к требованиям европейских стандартов. Айгуль Ермековна считает, что такое возможно только в случае пересмотра не только содержания и критериев обучения, но самого государственного общеобразовательного стандарта среднего образования в плане выделения необходимого количества предусмотренных часов по уровням обучения. По ее словам, экс­перты Гете-Института готовы принять участие в рабочих комиссиях наряду с отечественными разработчиками, учителями-практиками, учеными и менеджерами.

– Школы не предлагают немецкий в качестве основного иностранного языка, на наш взгляд, по нескольким причинам, – продолжает спикер. – Во-первых, нет спроса среди учеников. Получается, что ученики, их родители и учителя мало осведомлены о том, сколько перс­пектив открывается перед молодым поколением, если оно будет изучать немецкий язык в качестве основного иностранного. А ведь это широкие возможности дальнейшего бесплатного обучения в Германии, это прекрас­ные шансы получения профессии, трудоустройства и карьерного роста. Во-вторых, в школе нет квалифицированных учителей. А это уже проблема педагогических коллективов, которая со временем будет усугубляться, если в вузах будут закрываться программы подготовки учителей немецкого языка, как например, это сейчас происходит в ЕНУ.

Айгуль Бижкенова не теряет надежды, что изучение немецкого языка займет достойное место в системе образования страны. По словам профессора, около 180 тыс. представителей немецкой диаспо­ры проживают сегодня в Казахстане. В этих семьях немецкий продолжает функционировать как родной язык, а молодые люди смогут его выбирать для изучения в будущем.

– В Астане есть прекрасный пример деятельности комплекса «Детский сад – средняя школа-гимназия № 46» с углублен­ным изучением немецкого языка и с ежегодным увеличением чис­ла желающих учиться здесь. Можно назвать и 91-ю школу-гимназию, где немецкий язык успешно изучается и поддерживается руководством школы. Естественно и вливания немецких организаций идут туда целенаправленно, – говорит Айгуль Ермековна.

Сегодня в стране широко внедряют проект «Келешек мектептері». Эксперт уверена, что одной из отличительных его черт должна быть глубокая языковая подготовка учеников. Углубленное изучение немецкого языка как основного иностранного языка на базе ряда таких школ, несомненно, станет притягательным как для родителей, так и для учительских коллективов, а также для педагогов-исследователей.

– Если по линии Министерства просвещения такая инициатива будет одобре­на, то, полагаем, и отечественные педагоги-исследователи, и учителя немецкого языка, а также немецкие институты и организации не останутся в стороне и будут активно участвовать в реализации этой идеи. В качестве ожидаемого эффекта мы получили бы мотивированных учеников, довольных родителей, а самое главное – высокое качество содержания языковой подготовленности детей. Если в среднем образовании немецкий язык возродится в полном объеме, то и вузы не будут терять свой контингент, закрывая образовательные программы, – сказала Айгуль Бижкенова.

В заключение она отметила, что немецкий язык имеет глубокую историю и давние традиции в Казахстане, хорошую методическую и научную базу, и его исчезновение станет серьезной потерей для культуры и науки страны. Этого, по ее мнению, допускать нельзя. А искусственное сужение языкового поля с уклоном на английский ведет только к лишению выборности предметов у учеников, желающих изучать и другие языки.