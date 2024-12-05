Наука – приоритет госполитики

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Адия Кенжегулова

Маулен Ашимбаев провел встречу с президентом Nazarbayev University профессором Ахмадом Вакаром

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента отметил, что развитие науки является безусловным приоритетом государственной политики. По поручению Президента страны предприни­маются системные меры по укреплению потенциала отечественной науки, обеспечению условий для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни.

В ходе беседы особое внимание стороны уделили перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах. В этом контексте была отмечена перспективность взаимодействия Сената Парламента с Институтом интеллектуальных систем и искусственного интеллекта при Nazarbayev University.

– Сотрудничество с Институтом интеллектуальных систем имеет важное значение для разработки нормативно-правовой базы для технологий искусственного интеллекта. Весьма актуально создание стимулов для исследований в области искусственного интеллекта, таких как грантовые программы. Взаимодействие в этой сфере с исследователями университета будет способствовать созданию эффективной и прогрессивной правовой среды, – сказал председатель палаты.

В ходе встречи спикер Сената был проинформирован о текущей деятельности Nazarbayev University и планах на предстоящий период, включая совместные проекты и инициативы.

#Образование #Маулен Ашимбаев #наука #Nazarbayev University

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