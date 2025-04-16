На эту тему мы поговорили с замес­тителем генерального директора по научной работе Института ядерной физики Министерства энергетики Нуржаном Садуевым.

– Нуржан Орынбасарович, в ходе выступления на Национальном курултае Президент увязал развитие науки со строительством наукоградов. Есть ли у нас для этого кадровая и техническая основа?

– Президент подчеркнул, что в современном мире экономика должна опираться на инновации. Он отметил, что в Казах­стане «обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства», но при этом до сих пор нет ни одного наукограда.

Глава государства поддержал идею создания двух наукоградов: первый – в Алматинской области, в поселке Алатау рядом с Институтом ядерной физики и парком инновационных технологий «Алатау», второй – в городе Курчатове. Президент поручил Правительству всесторонне изучить эту инициативу и подготовить соответствующий законопроект. Таким образом, через развитие наукоградов планируется усилить инновационную систему страны, что повысит конкурентоспособность республики на мировой арене.

Важно отметить, что в последние годы наблюдается позитивная динамика в развитии научного потенциала Казах­стана. По данным Министерства науки и высшего образования, всего у нас сейчас работают порядка 25 тысяч ученых, причем за год удалось привлечь в науку около 3 тысяч новых специалистов. Особенно радует, что среди них много молодых исследователей, в том числе выпускников зарубежных вузов, которые возвращаются с новыми идеями и технологиями.

Государство существенно усилило поддержку науки. За счет бюджетного финансирования идет модернизация научной инфраструктуры: в 2020 году 23 научных института оснастили современным лабораторным оборудованием, на эти цели было выделено 2,8 миллиарда тенге, а в 2023-м – еще 3,8 миллиарда тенге. Эти шаги демонстрируют готовность Казахстана с точки зрения квалифицированных кадров и технической оснащенности. Фундамент для создания наукоградов закладывается уже сегодня.

– Почему в качестве площадок для наукоградов выбраны именно названные Вами территории?

– Выбор этих локаций обусловлен их историческим научно-техническим потенциалом. Что касается первого наукограда, то рядом расположен Институт ядерной физики, поблизости проходят крупные коммуникации (например, Большая Алматинская кольцевая дорога), а сам технопарк «Алатау» уже сейчас объединяет IT-стартапы и инновационные компании. Размещение наукограда возле Алматы позволит привлечь научный потенциал ведущих вузов страны, сосредоточенных в городе, и одновременно разгрузить мегаполис. Более того, реализация этого проекта поможет выполнить поручение Президента о постепенном переносе крупных университетов из Алматы в регионы, то есть создаст для них современную инфраструктуру за пределами города.

По концепции создания наукограда было проведено уже несколько совещаний в Правительстве, в результате которых проработана соответствующая «дорожная карта». Институт ядерной физики в рамках проекта «Наукоград» 25 мая 2024 года заключил меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ТОО «Alatay Development», которое является партнером ТОО «Байсерке-Агро».

В рамках визита делегации Института ядерной физики в Южную Корею 27 ноября 2024 года состоялась встреча с представителями ведущего университета KAIST, на которой также дополнительно обсуждалось научное сотрудничество по наукограду. По отраслевому направлению «Ядерная физика и атомная энергетика» планируется развитие следующих направлений: ядерная и квантовая инженерия; ядерная медицина; новые материалы; полупроводниковая промышленность; машиностроение (разработка высокотехнологичного оборудования), включая разработку маломодульных атомных реакторов; автономные источники питания; применение радиационных технологий для смежных отраслей (народное хозяйство и экология).

Что касается города Курчатова (область Абай), то он исторически является научным центром. Это бывший закрытый «атомный» город, там работают ключевые для страны учреждения – Национальный ядерный центр РК и АО «Парк ядерных технологий».

Таким образом, и поселок Алатау близ Алматы, и Курчатов выбраны как оптимальные площадки, где уже есть научная база и наукограды смогут развиваться наиболее эффективно.

– Не останутся ли будущие науко­грады узкоспециализированными – только на ядерной тематике? Планируется ли развивать там другие направления науки?

– Концепция казахстанских наукоградов предусматривает мультидисциплинарное развитие – далеко не только в области ядерной физики. Определен ряд приоритетных направлений, которыми будут заниматься научные городки, среди них – развитие агропромышленного комп­лекса и переработки сельхозпродукции (для увеличения экспорта и обеспечения продовольственной безопасности), внедрение технологий атомной энергетики и новых материалов для устойчивой энергетики, развитие металлургии (с упором на современные композиты и сплавы), био­технологии для производства вакцин и лекарств, применение искусственного интеллекта для автоматизации и повышения конкурентоспособности, использование возобновляемых источников энергии в рамках «зеленой» экономики, а также развитие машиностроения для выпуска промышленного оборудования.

Как видите, спектр направлений очень широкий. Разумеется, алматинский наукоград продолжит быть центром ядерных исследований и материаловедения, однако параллельно там будут развиваться и IT, биомедицина, разрабатываться новые материалы, агротехнологии и многое другое. Такой разнопрофильный подход призван обеспечить синергетический эффект от науки для всей экономики Казахстана.

– Готовы ли казахстанские ученые реализовывать прикладные инновации и внедрять результаты исследований в производство?

– Да, наши ученые уже демонстрируют способность решать прикладные задачи и доводить разработки до практического применения. Более того, сейчас делается особый упор на прикладную науку. Глава государства отмечает, что в стране особое внимание уделяется тому, чтобы результаты исследований не оставались на бумаге: ведется коммерциализация научных открытий и усиливается связь науки и производства. В стране действуют специальные фонды и центры коммерциализации технологий, стартап-инкубаторы при вузах – все это помогает научным коллективам внедрять свои разработки. Таким образом, при поддержке государства наши ученые вполне готовы разрабатывать прикладные инновации и внедрять их в производство.

– В каких областях науки Казах­стан уже добился международного признания? Можем ли мы выделить конкретные достижения, которые известны в мире?

– У Казахстана есть целый ряд научных направлений, в которых наши исследования получили международное признание. Еще с советского периода казахстанские ученые вносят вклад в самые передовые области. В частности, мировую известность получили их работы в сфере космических исследований (например, участие в космических программах, подготовка собственных космонавтов), ядерной энергетики и ядерной физики, биотехнологии и биохимии, генетики растений и клеточной инженерии.

Отдельно стоит упомянуть исследования духовного и культурного наследия казахского народа, которые также получили признание на международном уровне. Сегодня Казахстан по праву гордится этими научными достижениями. Они показывают, что наша страна может успешно работать на переднем крае науки – от освое­ния космоса и атома до биомедицины и аграрных инноваций – и быть узнаваемой в мировом научном сообществе.

– Как создание наукоградов поможет дальнейшей коммерциализации научных открытий и лучшей увязке науки с производством?

– Наукограды задумываются ради того, чтобы наука и экономика взаимодействовали максимально тесно. Специализированный научный город объединяет в одном месте исследовательские институты, университеты, инновационные компании и производства, создавая полноценную экосистему для внедрения разработок. В таких условиях путь от научного открытия до промышленного внедрения значительно короче. Недаром Президент упомянул, что мы уже сейчас укрепляем связь науки с производством и занимаемся коммерциализацией исследований, но до сих пор не имеем собственного науко­града. Создание первых наукоградов призвано восполнить этот пробел.

Международный опыт говорит сам за себя. Новосибирский академгородок – один из первых наукоградов – стал крупным кластером исследований и высоких технологий, известен наукоград в японском городе Цукуба, научно-технологический кластер вокруг университета KAIST в Южной Корее превратил страну в одного из мировых лидеров по технологиям. Подобно этим примерам казахстанские наукограды должны стать точками притяжения инноваций.

Как отметил один из экспертов, науко­град способен быть «центром притяжения для ученых, стартапов и инвесторов», что стимулирует создание новых технологий, рабочих мест и рост конкурентоспособности. Кроме того, такая концентрация усилий налаживает более тесные связи между научными учреждениями и промышленностью, что критически важно для внедрения новых технологий и повышения эффективности производства.

Проще говоря, в наукоградах научные идеи будут рождаться и сразу проходить путь от опытного образца до промышленного продукта. Это значительно ускорит коммерциализацию научных открытий и принесет ощутимую отдачу. Именно поэтому развитие наукоградов рассматривается как один из ключевых шагов к формированию инновационно-ориентированной экономики в Казахстане.

– Что, по вашему мнению, даст Казахстану реализация инициативы по созданию наукоградов в долго­срочной перспективе?

– В долгосрочной перспективе появление наукоградов может стать прорывным этапом в развитии казахстанской науки и экономики. Во-первых, это ускорит переход к экономике знаний, когда рост основан не только на добыче ресурсов, а на высоких технологиях и интеллектуальном труде. Во-вторых, наукограды помогут удержать талантливую молодежь в стране: ученые получат современные условия для работы и реализации проектов на родине. В-третьих, усилится интеграция казахстанской науки в мировое сообщество: создавая конкурентоспособные исследовательские центры, мы сможем привлекать международные проекты, инвесторов и экспертов.

Мировой опыт (Цукуба, KAIST, Новосибирский академгородок, Кремниевая долина) показывает, что вокруг наукоемких территорий формируется благоприятная среда для инноваций. Ожидается, что и казахстанские наукограды станут такими точками роста – с эффектом распространения знаний и технологий на всю страну. Наконец, развитие наукоградов укрепит связь науки с промышленностью и образованием: научные открытия будут быстрее внедряться в производство, а студенты и молодые специалисты получат шанс тес­нее сотрудничать с бизнесом.

Если все планы удастся реализовать – без «воздушных замков», как подчерк­нул Президент, то через несколько лет мы увидим в Казахстане новые высокотехнологичные отрасли, увеличение несырьевого экспорта, появление инновационных предприятий. Все это станет серьезным вкладом в устойчивое развитие и процветание страны. Можно сказать, что ставка на наукограды – это инвестиция в будущее, которая при правильной реализации окупится повышением интеллектуального и экономического потенциала Казахстана.