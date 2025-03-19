Наурыз мейрамы: какие праздничные мероприятия пройдут в Астане 21-22 марта

Для жителей и гостей столицы готовят масштабную развлекательную программу во всех районах города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21-22 марта на городской площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона Астана-Арена и площадки EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, в рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане жителей и гостей столицы ждут анимационные, театрализованные и концертные программы с участием признанных мастеров искусств.

На сценах города выступят такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио «Алтын», группа «Арт домбыра», Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, гр. Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт «Казакия», Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль «Алтын», гр. ДиАрт, гр. Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.

По району Есиль праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:

- 22 марта в 13:00 у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;

- 21 марта в 14:00 и 22 марта в 13:00 на территории EXPO будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

По району Сарыарка:

Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 21-22 марта с 13:00 - здесь будут развернуты 8 юрт. Гостей столицы ждут ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. На площади будут проходить соревнования по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием артистов столицы.

Также, 22 марта в 11:00 состоится чемпионат по «Қазақ күресі» среди жителей. Сильнейших борцов и победителей ждут ценные призы.

По району Байконыр определены следующие локации:

В парке Ататюрк 21-22 марта с 13:00 посетители смогут насладиться праздничными концертными программами и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру и т.д.

Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

Такая же программа ждет всех гостей 21 марта в 12:00 на аллее «Писателей» (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова).

По району Сарайшык:

На площади у монумента «Қазақ елі» 21 и 22 марта с 13:00 будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

По району Алматы праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:

- 21-22 марта в 13:00 на территории Дворца школьников им. Аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю, также будут проходить беспрерывные сцены с показом национальных обычаев;

- 22 марта с 12:00 на территории спортивного комплекса «SANA», Аллеи «Күйшілер», Сквера «Алма», по проспекту Р. Қошқарбаева, 80/1, на площадке «Дома дружбы» будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля.

В районе Нура празднование начнется уже с 20 марта. В этот день и до 22 марта с 13:00 на площади перед стадионом Астана Арена будут выставлены юрты в национальном стиле, начнут работу торговые ряды ремесленников, пройдет концертная программа. Здесь же будут проводиться состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации будут беркутчи, тазы, верблюды и лошади, тематические фотозоны. Также будут выставлены картины в этностиле.

Жители могут приобрести узбекский, туркменский, таджикский, кыргызстанский плов и национальные напитки 22 марта с 12:00. В этот день в парке Гашыктар напротив ТРЦ Хан шатыр посольства 4 стран установят свои юрты в национальном колорите и будут знакомить астанчан с отличительными особенностями празднования Наурыз в их культуре.

Еще одной точкой притяжения станет сквер в микрорайоне Жағалау (ул. Сығанак, 1), где 22 марта с 12:00 пройдет большой гастрономический праздник с конкурсами, концертной программой и развлечениями для всей семьи.