Найден без вести пропавший 18-летний астанчанин

Его нашли в Алматинской области в компьютерном клубе

Фото: instagram.com/police__astana

Полиция установила местонахождение без вести пропавшего жителя столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП Астаны в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области в компьютерном клубе установлен без вести пропавший астанчанин", - сообщили в полиции.

На вопрос полицейского, что он делает в этом городе, обнаруженный молодой человек ответил, что сбежал.

Напомним, ранее в УП района "Байконыр" с заявлением обратилась жительница столицы об оказании содействия в поиске 18-летнего сына, который выехал из дома заниматься частным извозом на арендованной автомашине марки "Chevrolet Cobalt".