Найден без вести пропавший 18-летний астанчанин

Его нашли в Алматинской области в компьютерном клубе
Полиция установила местонахождение без вести пропавшего жителя столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП Астаны в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области в компьютерном клубе установлен без вести пропавший астанчанин", - сообщили в полиции.
На вопрос полицейского, что он делает в этом городе, обнаруженный молодой человек ответил, что сбежал.
Напомним, ранее в УП района "Байконыр" с заявлением обратилась жительница столицы об оказании содействия в поиске 18-летнего сына, который выехал из дома заниматься частным извозом на арендованной автомашине марки "Chevrolet Cobalt".
"На поиски молодого человека был ориентирован личный состав столичного департамента полиции и приданные силы. Проверены места массовой концентрации людей, хостелы и гостиницы, установлен круг связей без вести пропавшего, просмотрены камеры видеонаблюдений. В ходе проверки было установлено, что он выехал из Астаны в Караганду и затем заехал в Алматинскую область", - отметили в ДП.