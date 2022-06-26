Найдено тело пропавшего на озере Шалкар мальчика

Найдено тело 9-летнего мальчика, который пропал на озере Шалкар в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Напомним, 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар 9-летний мальчик остался без присмотра взрослых, и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера.

За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. В 23:00 мужчину удалось найти на противоположенном берегу.

Поиски мальчика длились с 22 июня не только в воде, но и на суше. 24 июня был привлечен вертолёт. 25 июля в 15:50 между поселками Рыбцех и Шалкар Теректинского района на берегу озера Шалкар был обнаружен труп ребенка.