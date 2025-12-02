Найти дело по душе – реально!

Занятость
5
Зарина Москау
специальный корреспондент

Десятки работодателей – участников ярмарки вакансий для молодежи с удовольствием принимали резюме и рассказывали о деятельности своих предприятий.

фото Игоря Бургандинова

Организаторы мероприятия – управление по вопросам молодежной политики г. Астаны, МРЦ «Астана жастары» и КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата столицы. Как отмечают их представители, основная цель ярмарки вакансий – содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путем непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

Алине Сапаковой 23 года. Девушка окончила вуз два года назад, но по специальности пока не работала. Про ярмарку узнала случайно, решила зайти, посмотреть.

– Я немного в шоке, так как не ожидала, что так просто можно найти работу в ведущих национальных компаниях, – рассказывает Алина. – Сегодня я подала резюме в КТЖ и департамент полиции Астаны, скоро собеседование. Думаю, что пройду.

После нашей беседы девушка по­шла встречать подругу, которой она позвонила ранее и настоятельно советовала приехать, потому что, как говорит Алина: «Найти работу мечты – реально».

К слову, в АО «КТЖ» в данный ­момент пять тысяч вакансий на самые разные должности и позиции: от рабочих до топ-менеджмента. Железная дорога всегда остается экономически активной отраслью, потому что пассажирский и грузовой поток не иссякает никогда.

Жандос Абишев приехал в гости в столицу с семьей. На ярмарку пришел, чтобы узнать, какие есть вакансии, потому что они с супругой задумываются о переезде в столицу.

– Я работаю в системе КТЖ и вот ­узнал, что могу даже переводом попасть сюда на аналогичную должность. Будем думать. А вообще, оказывается, такие ярмарки – действительно хорошее подспорье тем, кто ищет работу, – отметил Жандос.

У тех, кто мечтает служить в полиции, тоже довольно большие шансы пополнить ряды столичных полицейских. Правда, нужно соответствовать требованиям: иметь рост не ниже 160 см для девушек и не ниже 170 см для юношей, быть здоровым и сдать физические нормативы. И, конечно, важно иметь профильное образование. На сегодня в Сарыаркинском районе столицы открыты 50, а в Байконурском 30 вакантных мест. Не хватает участковых, дознавателей, оперуполномоченных, криминалистов и других офицеров, обеспечивающих исполнение закона и порядка.

Высокий спрос и на специалистов технического профиля: программис­тов, системных администраторов, дизайнеров, айтишников. К примеру, программиста ищут в Национальную академическую библиотеку. Также в главной библиотеке страны не хватает библиотекарей.

Не останутся без работы и гуманитарии: ряд издательств ищет редакторов и корректоров, известные банки – сотрудника в пресс-службу.

А те, кто не смог трудоустроиться по специальности или не имеет диплома, могут пройти обучение и переквалифицироваться, получив новую востребованную профессию или же стать обладателем гранта, защитив свою бизнес-идею. В этом им могут помочь в центрах трудовой мобильности.

Водители, кассиры и почтальоны нужны АО «Казпочта», а департамент статистики ищет инспекторов и других сотрудников.

«Самое главное – это намерение», – говорят казахи. И в самом деле, при таком обилии вакансий в столице найти работу по душе может каждый. Важно захотеть и приложить усилия, ведь, как известно, под лежачий камень и вода не течет.

