150
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Национальном архиве состоялась республиканская научно-практическая конференция «Архив-2025: архивтегі аманат».

фото организаторов

Мероприятие приурочено к заключительному этапу выполнения Комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Архив-2025».

Как не раз отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, главная цель архивного дела – не только сохранение ценных исторических документов, но и их доступное представление обществу с использованием современных технологий. И конференция «Архив-2025: архивтегі аманат» является ярким примером этой идеи – свидетельством системной работы по цифровизации архивов, сохранению исторической памяти и передаче наследия будущим поколениям, а также важной площадкой, открывающей новый этап в развитии архивной сферы страны.

В работе конференции приняли участие руководители республиканских и областных архивов, специалисты архивного дела, историки, представители государственных органов и средств массовой информации.

– «Архив-2025» – это масштабный проект, в ходе его реализации была обновлена материально-техническая база, закуплена специальная техника, необходимая для полноценной работы архивов в цифровом формате. Стоит отметить, что в рамках поручений Главы государства во всех архивах идет работа по оцифровке хранящихся там материалов. Еще один важный аспект – в Казахстане работают 236 архивов, 90 процентов из них расположены в устаревших зданиях. На данный момент готовится проектно-сметная документация, в некоторых районах уже начато строительство зданий, – подчеркнул руководитель Комитета архивного, документационного и книжного дела Министерства культуры и информации Ибраим Бабаев.

За годы реализации проекта было сделано немало. Так, из отечественных и зарубежных архивов были собраны и введены в научный оборот свыше 6 тыс. уникальных документов, связанных с историей Казах­стана.

В рамках конференции также открылась выставка ценных архивных материалов, возвращенных в страну из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них – исторические записи о Жанибек-хане, привезенные из музея Топкапы (Турция); обнаруженная в архивах Тайваня карта Тартарии за 1641 год, на которой обозначены Казахское ханство и Ногайская орда, а также города Сарайшык, Туркес­тан, Тараз, Жент; исторические сведения о Султане Бейбарысе, найденные в Египте; архивные записи о быте и укладе казахов в XIX–XX веках, привезенные из архивов Германии и Монголии; данные из архивов Беларуси о снайпере Жумане Есиркееве, воевавшем на 3-м Белорусском фронте, и другие редкие и ценные документы.

