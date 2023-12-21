Найти работу в проактивном формате

О том, какие успехи достигнуты в сфере цифровизации госуслуг по этому направлению, рассказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков.

– Даулет Рашидович, Ваша организация, занимаясь проблемами занятости, выполняет информационно-аналитическое функции. Так вот, если говорить об аналитике, то наиболее важный аспект – это прогноз будущего. Что нас ждет, учитывая активное внедрение цифровизации и искусственного интеллекта?

– Центр развития трудовых ресурсов обеспечивает аналитическое сопровож­дение услуг, оказываемых населению в социально-трудовой сфере. Мы используем сегодня порядка 17 государственных информационных систем. Выпускаем годовые обзоры, один из которых был посвящен вопросам цифровизации, влияния искусственного интеллекта, уровня заработных плат. Сегодня это, наверное, главнейший тренд.

В последние годы развитие технологий достигло такого уровня, при котором задачи, ранее относившиеся к исключительно творческим компетенциям специалистов, как оказалось, вполне приемлемо могут быть выполнены без участия человека. Речь идет не только о нашумевшем ChatGPT, но и других технологиях, таких, как Midjourney, Bard (Google), ChatSonic, Rytr.

На эту тему есть ряд исследований. По различным оценкам прогнозируется, что 33% профессий могут столкнуться с полным воздействием искусственного интеллекта, 36% – частично, а на 31% не будет оказано никакого влияния. Наибольший уровень внедрения новых технологий ожидается в сегменте технических профессий, а в сфере продаж и обслуживания он будет минимальным.

Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения мы провели исследование по потенциалу замещения рабочих мест в Казахстане за счет автоматизации, роботизации, использования искусственного интеллекта. Установлено, что в целом могут быть автоматизированы около 2,2 миллиона рабочих мест, из которых более миллио­на – за счет повсеместного внедре­ния искусственного интеллекта.

Основная угроза автоматизации характерна для крупных городов, а также промышленно развитых регионов, где могут быть автоматизированы до 36% рабочих мест. В отраслевом разрезе данный процесс затронет больше всего профессиональную и научно-техническую деятельность, сферу здравоохранения.

Впрочем, не нужно паниковать, ожидать, что автоматизация окажет негативный эффект на рынок труда. На самом деле мы уже живем в эпоху высоких технологий, пользуемся тем же Яндексом, электронными картами, доставкой еды и другими услугами. Цифровизация идет достаточно плавно, преждевременны опасения повсеместной замены людей роботами, искусственным интеллектом.

Надо вспомнить опыт предыдущих промышленных революций, когда изобрели двигатели, потом создали компьютеры. Профессии не исчезали, они транс­формировались, появлялись новые навыки, функции. Кроме того, есть мультипликативный эффект, когда растут смежные отрасли, создаются рабочие места. По мере внедрения новых технологий увеличивается производительность труда, что положительно сказывается на доходах населения. Специалисты уже научились использовать искусственный интеллект для продвижения продаж, в маркетинге и других отраслях. При этом никто на улице не остался.

– Помогает ли цифровизация в вашей работе? Какие новые IT-инициативы внедряются в практику?

– Сегодня мы не представляем, как без цифровых технологий оказывать услуги населению. Главный тренд – проактивные услуги. Это когда человеку не надо никуда обращаться, обивать пороги госучреждений. В государственных информационных системах определен статус гражданина, проактивно ему предлагаются меры поддержки. Из всех услуг, оказываемых по линии Минтру­да и соцзащиты населения, 95% уже предоставляются в цифровом формате. Порядка 45% переведено в проактивный формат.

К примеру, в семье родился ребенок. Родителям посредством SMS приходит уведомление о возможности получения господдержки. Автоматически открывается банковский счет, перечисляются деньги. Таким же способом производятся выплаты по потере работы, пособия многодетным и многое другое.

Очень интересный проект – «Цифровая карта семьи». Это, по сути, цифровой двойник населения, который призван обеспечить всех казахстанцев равным доступом к мерам господдержки. По информационным системам мы видим, имеет человек работу или нет, каков уровень его дохода, учатся ли дети в школе. Соответственно, выявляем проблем­ные зоны.

Зачастую люди не знают, какие меры господдержки для них предусмотрены согласно закону. Цифровая карта семьи определяет уровень социального благополучия граждан, позволяет им получать социальные выплаты и пособия в проактивном формате без подачи заявлений.

Другой не менее важный проект – «Портал социальных услуг». В рамках проактивного оказания услуг мы внедри­ли заочное освидетельствование лиц с инвалидностью. Раньше человеку в больнице ставили диагноз, собирали комиссии, он проходил медико-социальную экспертизу, а потом программу реабилитации. Сегодня этот процесс автоматизирован. После медучреждения человеку не надо никуда идти. Путем интеграции систем Минздрава и Минтруда и соцзащиты населения устанавливается диагноз «инвалидность», документы рассматривают в заочном порядке. Причем это происходит экстерриториально, рандомно.

К примеру, врачи из Павлодара или Актау могут рассмотреть материалы и дать заключение для установления диагноза пациенту из Усть-Каменогорска. И, соответственно, снижается коррупционный фактор, поскольку все данные услугополучателя и врачей зашифрованы. Далее включается портал социальных услуг, интегри­рованный с государственной информационной системой. Лицо с инвалидностью с помощью ЭЦП может получить услуги индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, кресло-коляску. Он сам выбирает, что ему нужно.

– Теперь хотелось бы поговорить о рынке труда. Есть ли в вопросах прогнозирования межведомственное взаимодействие, ведь за динамично меняющейся ситуацией в сфере занятости должна поспевать и система образования? Насколько востребованы сегодня выпускники профтехучилищ и вузов?

– В связи с глобализацией, цифровизацией, устареванием навыков рынок труда претерпевает значительные изменения. Увеличился спрос на квалифицированных работников, появились новые формы трудовых отношений. Цифровые технологии повышают инклюзивность рынка труда, то есть возможность работать дистанционно, доступность рабочих мест для тех же лиц с инвалидностью. Все это приводит к повышению требований в отношении новых навыков. Здесь основная цель – обеспечить взаимосвязь рынка труда с системой подготовки кадров, развитием человеческого капитала.

В текущем году был принят Закон «О профессиональных квалификациях», который направлен на решение этой задачи. Он формирует единую госполитику в данной сфере. Есть три столпа. Первый – профессиональные стандарты, квалификационные требования, которые формирует работодатель. На втором этапе к процессу признания квалификаций должна подключиться система образования, учебные программы. И третий столп – признание квалификаций независимыми ассоциациями, отраслевыми советами.

Национальным квалификационным органом в рамках вышеуказанного законодательного акта определен Центр развития трудовых ресурсов. Мы занимаемся внедрением моделей управления, распределением ответственности между уполномоченными органами, отраслевыми советами, в том числе Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». При Правительстве также действует Национальный совет.

Таким образом, создан механизм взаи­модействия организаций образования и рынка труда. Наш центр занимается также прогнозом потребностей, которые используются для формирования госзаказов. По нашим данным, доля трудоустроенных выпускников организаций образования составляет 74%. После вузов трудоустраивается 79%, после колледжей – 66%. Средняя заработная плата выпускников вузов – 263 тысячи тенге.

Среди отраслей, испытывающих потребность в квалифицированных кадрах, – обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, образование, сфера торговли и услуг. Имеется спрос на поваров, швей, продавцов, трактористов, слесарей, ремонтников, разнорабочих. В связи с наступившим отопительным сезоном выросло количество вакансий в отрас­лях электроэнергетики, газо- и водоснабжения.

В то же время есть потребность и в «белых воротничках». У нас функционирует достаточно большое число зарубежных компаний с высоким уровнем развития технологий. Наблюдается острый дефицит высококвалифицированных инженеров, специалистов в области информационных технологий, пищевой промышленности. В октябре текущего года было сформировано 55 тысяч вакансий на такой персонал.

– Тем временем наша продвинутая молодежь уезжает на заработки в развитые страны, а студенты, обу­чившиеся за рубежом, ищут возможность остаться там для построения карьеры, получения ПМЖ…

– Рынок труда – глобальный, там не существует границ. Глобализация идет семимильными шагами. В тех же Эмиратах 80–90% рабочей силы – это иностранные трудовые мигранты. Переток кадров между странами и регионами – нормальный процесс.

При этом важно защитить права граж­дан, работающих за рубежом. У нас принята Концепция миграционной политики. Ведутся переговоры с Южной Кореей, другими странами о защите прав трудовых мигрантов. И у нас в Казах­стане работает много иностранцев в различных компаниях.

Нередко казахстанцы, уехавшие за рубеж, возвращаются обратно, получив опыт и знания в тех или иных отрас­лях. Таким образом осуществляется транс­ферт навыков и технологий во всем мире.

Есть еще вопросы образовательной миграции. Нужно быть интегрированными в эти системы, получать от них выгоду. Вот на это и направлена государственная политика.

– В заключение хотелось бы узнать, какую пользу приносит цифровая экосистема в сфере занятости, включающая электронную биржу труда, платформу профессионального обу­чения Skills Еnbek?

– Цифровая экосистема состоит из пяти платформ. Первая – это электронная биржа труда, своего рода площадка, на которой встречаются работодатели и работники.

К примеру, в государственной службе занятости представлено всего 30% резюме и вакансий. А электронная биржа труда – это маркетплейс, где интегрировано пять-шесть других площадок по поиску вакансий и работников. Здесь же можно получить выплаты по потере работы, встать на учет как безработный. Проводятся ярмарки вакансий в элект­ронном формате, есть предложения по работе в рамках государственного инвестирования. В частности, по нацпроектам должно быть создано порядка 60–70 тысяч рабочих мест. И уже около 30–40 тысяч человек трудоустроено. Размещаются вакансии, открываемые в госслужбе, от группы компаний «Сам­рук-Қазына», на крупных горнодобываю­щих предприятиях.

Вторая площадка касается оцифровки трудовых отношений. Есть система элект­ронных договоров hr.enbek.kz, планируется ввести электронное подписание трудовых договоров. На этой платформе функционирует онлайн-консультант по трудовому законодательству. Можно пройти собеседование, тест, получить рекомендации по вопросам выплаты заработной платы, режима рабочего дня, выхода в отпуск.

Создан сервис «Личный кабинет работника», где можно посмотреть свои трудовые договоры. То есть это накопленная трудовая книжка, на основе которой в перспективе будет внедрено проактивное начисление пенсий. Запущена также система грантов «Еңбек бизнес» для социально уязвимых слоев населения, через которую можно подавать онлайн-заявки на получение мер господдержки.

Мне нравится четвертая платформа – skills.enbek.kz. Это площадка маркетплейс-курсов, число которых достигло 270. На сегодня порядка трехсот тысяч человек прошло онлайн-обучение. Причем 80% учебных курсов бесплатные, они охватывают широкий спектр отрас­лей: IT-технологии, сельское хозяйство, сферу услуг и другие. Человек, прошедший обучение, получает электронный сертификат с QR-кодом, который видят все потенциальные работодатели – пользователи портала.

Мы внедрили банк навыков. Человек, научившийся, к примеру, веб-дизайну, разрабатывать компьютерные программы, составлять анализ данных, может легко найти соответствующую работу. И данные курсы мы ориентируем не на получение профессий в общем, а именно на обретение навыков – skills.

И последняя платформа, запущенная в сентябре текущего года в рамках национальной системы квалификаций, – career.enbek.kz. В ней «зашито» все взаимодействие между стейкхолдерами – независимыми центрами аккредитации, отраслевыми советами, госорганами, экспертами. Там есть конструктор по разработке профессиональных стандартов, оказывается много других полезных услуг пользователям по системе «единого окна».

У нас много планов по развитию элект­ронной биржи труда, оцифровке воп­росов охраны безопасности труда, защиты трудовых прав. Основная цель – предоставить гражданам удобные для использования новые технологии, позволяющие организовать процесс трудоустройства в онлайн-формате, построить карьерный путь.