Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

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"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан!

Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства.

Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", – говорится в поздравлении первого президента.