Назначен новый аким города Арыс

Кадровые назначения
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Аким города Арыс Гульжан Мамыткызы, в связи с переходом на другую работу, освобождена от занимаемой должности

Фото: акимат Туркестанской области

В соответствии с пунктом 23-1 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении» и по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города Арыс, по указу акима Туркестанской области, акимом города Арыс Туркестанской области назначен Манкараев Кайсар Закирулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового акима активу города и дал ряд поручений.

«Сегодня мы собрались в связи с кадровыми изменениями в городе. Аким города Арыс Гульжан Мамыткызы, в связи с переходом на другую работу, освобождена от занимаемой должности. Гульжан Мамыткызы зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель и внесла значительный вклад в развитие города. Мы выражаем ей благодарность. Основные направления области – это развитие производства, открытие новых рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение экономики и улучшение благосостояния населения. Кайсар Закирулы должен активно работать в этих направлениях. Необходимо полностью использовать логистический потенциал города Арыс и превратить его в промышленно развитый город. Важно также реализовать программу «Таза Қазақстан», а также благоустройство региона», – отметил Дархан Сатыбалды, указав на основные приоритеты.

Кайсар Манкараев родился 9 апреля 1979 года. Образование высшее. Специальности: бухгалтерский учет и аудит, правоведение. Стаж работы в государственной службе: 16 лет 9 месяцев.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году в Шымкенте, работая кассиром, менеджером и экономистом в ТОО «Береке». С 2004 года работал ведущим специалистом отдела мониторинга неплатежеспособных предприятий Комитета по работе с должниками Министерства финансов РК в городе Астана.

В период с 2005 по 2010 годы трудился в органах Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями. С 2010 по 2016 годы занимал должности заместителя директора Республиканского государственного казенного предприятия «Дирекция административных зданий Парламента Республики Казахстан», руководил должностными обязанностями в акционерном обществе Национальной компании «Орал» и работал заместителем акима города Орал.

С 2016 по 2022 год был руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, советником акима города Нур-Султан, а также руководителем управления стратегического и бюджетного планирования города Нур-Султан. С 2022 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Астана.
 

 

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