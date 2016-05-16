Назначен новый пресс-секретарь Президента Казахстана

Распоряжением Главы государства Айдос Укибай назначен пресс-секретарем Президента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Айдос Укибай родился 25 марта 1976 года в Алматинской области. Окончил факультет журналистики КазГНУ в 1997 году. С 2011 года являлся председателем правления АО "Хабар".
Кроме того, заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК назначен Адиль Турсунов.
