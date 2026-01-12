Названы победители «Золотого глобуса»

Кино,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Лучшим драматическим фильмом на «Золотом Глобусе» стал «Хэмнет», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Главную награду получила картина режиссера Хлои Чжао, снятая по книге Мэгги О'Фаррелл. Она повествует об истории семьи английского поэта Уильяма Шекспира, в частности о смерти его 11-летнего сына Хэмнета от чумы.

Фильм «Хэмнет» получил награду «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм». Видеозапись 83-й церемонии вручения премии опубликована на YouTube-канале «Золотого глобуса».

На премию также были номинированы фильмы «Франкенштейн» Гюльена Де Таро, «Это была просто случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо и «Сентиментальная ценность» Йоахима Триера, а также фильм «Грешники» Райана Куглера.

Фильм «Битва за битвой» победил в номинации мюзикл или комедия.

Чжао выиграла в номинации за лучшую режиссуру в драматическом фильме, а также была номинирована на награды в категории «лучший сценарий».

Помимо этого, актриса Джесси Бакли, сыгравшая жену Шекспира Агнес, получила премию за лучшую женскую роль, а ее коллега по съемочной площадке Пол Мескал был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана.

 

#США #кино #Золотой Глобус

