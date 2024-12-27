Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в 2024 году

Бюро нацстатистики расширило возможности одного из самых популярных онлайн-сервисов, сообщает Kazpravda.kz
Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространенных и редких именах среди новорожденных.
Ранее раздел «Популярные имена» предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определенный год и месяц рождения.
Теперь в расширенном функционале доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определенный период.
Также пользователи могут выбрать до топ-50 популярных/редких имен среди новорожденных в разрезе национальностей и регионов.
«В 2024 году по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года). Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина», – говорится в официальном сообщении.
Топ-10 имен среди мальчиков:
1. МҰХАММЕД
2. АЙСҰЛТАН
3. АЛИХАН
4. МУХАММАД
5. ОМАР
6. АЛДИЯР
7. АМИР
8. АЛАН
9. АЛИ
10. ХАМЗА
Топ-10 имен среди девочек:
1. АЙЛИН
2. МЕДИНА
3. АСЫЛЫМ
4. АЙША
5. ТОМИРИС
6. АЯЛА
7. АЙЫМ
8. РАЯНА
9. САФИЯ
10. МАРИЯ
С расширением функционала сервиса теперь пользователи могут более детально исследовать изменения в популярных именах, анализировать тренды и культурные особенности выбора имен в Казахстане.