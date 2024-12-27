Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространенных и редких именах среди новорожденных.

Ранее раздел «Популярные имена» предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определенный год и месяц рождения.

Теперь в расширенном функционале доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определенный период.

Также пользователи могут выбрать до топ-50 популярных/редких имен среди новорожденных в разрезе национальностей и регионов.

«В 2024 году по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения, из топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года). Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина», – говорится в официальном сообщении.

Топ-10 имен среди мальчиков:

1. МҰХАММЕД

2. АЙСҰЛТАН

3. АЛИХАН

4. МУХАММАД

5. ОМАР

6. АЛДИЯР

7. АМИР

8. АЛАН

9. АЛИ

10. ХАМЗА

Топ-10 имен среди девочек:

1. АЙЛИН

2. МЕДИНА

3. АСЫЛЫМ

4. АЙША

5. ТОМИРИС

6. АЯЛА

7. АЙЫМ

8. РАЯНА

9. САФИЯ

10. МАРИЯ

С расширением функционала сервиса теперь пользователи могут более детально исследовать изменения в популярных именах, анализировать тренды и культурные особенности выбора имен в Казахстане.