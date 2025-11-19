Зима в Казахстане — лучшее время открыть страну заново. Каждый регион в холодный сезон раскрывается по-своему

Фото: акимат Алматы

В Минтуризма представили семь направлений, которые стоит выбрать для зимнего отдыха — как жителям Казахстана, так и зарубежным гостям, сообщает Kazpravda.kz

Риддер, Восточный Казахстан — заповедник «Западный Алтай»

Риддер — жемчужина Алтайских гор, которая зимой преображается особенно красиво. Молчаливая тайга, заснеженные склоны и горная тишина создают идеальные условия для отдыха на природе.

Что попробовать: горные лыжи, фрирайд, сноуборд, зимние походы, фототуры.

Особенность: зимой природа Западного Алтая становится особенно завораживающей, превращая регион в центр экотуризма.

Подробнее: @visiteastkz

Катон-Карагайский национальный парк

Один из крупнейших национальных парков страны зимой становится по-настоящему волшебным.

Чем известен: Берельские курганы, Рахмановские источники, озеро Караколь, ледовые пики, хвойные леса.

Зимой: заснеженные ущелья, тишина и чистейший горный воздух формируют особую атмосферу отдыха.

Активности: экотуры, хайкинг, фотопрогулки.

Подробнее: @katonkaragay_nationalpark

Алматы — центр зимнего спорта и активного отдыха

Алматы — главный зимний туристический хаб Казахстана.

Шымбулак — самый известный горнолыжный курорт Центральной Азии с трассами разного уровня сложности.

Преимущество: от центра города до гор всего 20–30 минут.

Подробнее: @visitalmatykz

Бурабайский национальный парк

Зимой Бурабай превращается в сказочный лес с озёрами, идеально подходящий для семейного отдыха.

Что посмотреть: Окжетпес, озеро Бурабай, заснеженные сосновые массивы, уютные базы отдыха, чистейший воздух.

Активности: лыжи, коньки, зимние прогулки.

Подробнее: @visitaqmola

Кокшетауский национальный парк — озёра Шалкар и Имантау

Отличное место для тех, кто ценит спокойствие, романтичные виды и единение с природой.

Особенности: заснеженные берёзовые рощи, спокойные озёра, нетронутая экосистема.

Активности: прогулки по зимнему лесу, подлёдная рыбалка, фотосессии, экологичный отдых.

Подробнее: @visitsko

Жонгарский Алатау — регион Жетысу

Один из наиболее перспективных экотуристических маршрутов Казахстана.

Что привлекает: высокие хребты, снежные перевалы, дикая природа.

Место подходит для фрирайда, зимних походов и исследования природных ландшафтов.

Преимущество: первозданная природа и возможности для приключенческого туризма.

Подробнее: @visitzhetysu

Баянаульский национальный парк

Зимой Баянаул приобретает особую, почти мистическую красоту.

Известные места: озеро Жасыбай, пещера Қоңыр Әулие, урочище Ботакөз, озеро Торайгыр.

Заснеженные горы и леса делают регион одним из лучших мест для зимних фототуров.

Активности: лыжи, экотуры, фотопрогулки.

Подробнее: @visit_pavlodar.obl

Развитие внутреннего туризма помогает поддерживать местную экономику, сохранять природное наследие и открывать новые впечатления.

В Минтуризма приглашают граждан и гостей республики открыть природный, культурный и туристический потенциал республики в холодное время года.