Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне

Особого смысла в создании скрытых настроек для дополнительной защиты от мошенников в смартфонах нет – эти устройства и так по умолчанию относятся ко всем сторонним приложениям настороженно. Однако есть ряд настроек, которыми стоит воспользоваться, рассказала агентству "Прайм" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая, передает Ria.ru
.
"Смартфоны с момента активации предлагают владельцам пользоваться отпечатком пальца и при установке новых приложений спрашивают, разрешать ли приложению доступ к камере, контактам и так далее", — объясняет эксперт.
Среди доступных настроек, которые в состоянии воспрепятствовать хакерам завладеть информацией из вашего телефона, заслуживает отдельного упоминания пин-код на SIM-карту телефона. Эксперт советует устанавливать его для защиты данных при потере устройства.
"С особым вниманием стоит подходить к тому, какие пароли вы сохраняете на мобильном устройстве с помощью браузера. Безусловно, это удобно, но все же не рекомендуется сохранять в браузере данные учетной записи от личного кабинета мобильного банка", — говорит Рудая.
Стоит также отказаться от хранения в галерее фото данных ваших документов и платежных карт — они доступны любым приложениям, как защищенным, так и не очень, заключила она.