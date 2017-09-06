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Федерация тяжелой атлетики Казахстана (ФТА) опровергла информацию о привлечении в сборную четырех спортсменов из России.

Ранее на одном известном спортивном сайте соседней страны появилось сообщение, что Надежда Лихачева, Мария Андреева, Лариса Кобелева и Денис Кехтер (все они являются чемпионами и призерами мира, Европы и России по своим возрастам, при этом последние двое отбывают четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга) в начале года переехали в нашу страну и подали документы на получение гражданства. По данным издания, сейчас спортсмены вместе со своим тренером Назипом Шигаповым находятся на сборах в г. Текели Алматинской области.

– У казахстанской Федерации тяжелой атлетики не было и нет планов по привлечению легионеров к выступлению за сборную Казахстана, – отмечает генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин. – Между федерацией и указанными спортсменами не велись какие-либо переговоры, с нашей стороны не было приглашения и не оказывается финансирование данных атлетов. Как всем известно, между Казахстаном и Россией действует безвизовый режим, поэтому в нахождении российских граждан на территории нашей страны нет ничего предосудительного. 

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