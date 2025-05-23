Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Дети — наша опора и будущее страны. Их безопасность — общая ответственность всего общества и одна из главных задач Министерства внутренних дел. В этом направлении реализуются конкретные меры. Усилена работа ювенальной полиции. Патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений. Совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ. Законодательство адаптируется к современным требованиям. Ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних. Введены правовые меры против буллинга и домогательства. Дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия, - говорит председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

Он отметил, что сегодня многие подростки выбирают путь служения обществу. В школах открываются полицейские классы «Жас сақшы», где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.