"Не будем заниматься самообманом" – Головкин о третьем бое с Канело

Обладатель чемпионских титулов в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью SerEbro EnlosDeportes заявил, что никогда не сомневался в том, что его третий бой против Сауля «Канело» Альвареса рано или поздно состоится, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

- Когда вам сказали, что третий бой с Канело всё-таки состоится, вы поверили в это? Многие люди сомневались, что этот третий поединок вообще возможен. Что вы почувствовали в тот момент?

- Давайте честно - и я, и Канело, мы были уверены в том, что этот бой состоится. Если есть логика в боксе и вообще в мире, то по логике так и должно было быть. Всё, чем он занимался, и всё чем занимался я, чтобы остаться в боксе, — всё было ради этого. Давайте не будем заниматься самообманом. Все же знали, что этот бой будет. Просто это оттягивалось, тянулось — это уже другой вопрос. Но все знали, что этот бой случится.

Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.