Фото: sports.kz
Спорт
"Не будем заниматься самообманом" – Головкин о третьем бое с Канело

Обладатель чемпионских титулов в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью SerEbro EnlosDeportes заявил, что никогда не сомневался в том, что его третий бой против Сауля «Канело» Альвареса рано или поздно состоится, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

- Когда вам сказали, что третий бой с Канело всё-таки состоится, вы поверили в это? Многие люди сомневались, что этот третий поединок вообще возможен. Что вы почувствовали в тот момент?

- Давайте честно - и я, и Канело, мы были уверены в том, что этот бой состоится. Если есть логика в боксе и вообще в мире, то по логике так и должно было быть. Всё, чем он занимался, и всё чем занимался я, чтобы остаться в боксе, — всё было ради этого. Давайте не будем заниматься самообманом. Все же знали, что этот бой будет. Просто это оттягивалось, тянулось — это уже другой вопрос. Но все знали, что этот бой случится.

Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Казахский поэт в тюрьме
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Кто везет, на том и едут
Браво, Бибисара!
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Прыжок с моста
Хип-хоп и не только
На борцовском ковре под звуки домбры
Задачи отечественной фармацевтики
Тюремный жетон
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Имена в истории страны
Курил в промышленном масштабе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Аким района погиб в Атырауской области
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Президент , Спорт
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с наградой "Лучшая ш…
Спорт
Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
Спорт
"Super Bol!" сыграет с легендами сборной Казахстана
Общество , Спорт , Видеогалерея
Казахстанец стал призером Всемирных игр полицейских и пожар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]