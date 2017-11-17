​Не детские шалости

Вообще, между этими видами правонарушений довольно тонкая грань.

По сути, вандализм – это одно из проявлений хулиганства, направленное главным образом на порчу имущества. Любого, начиная от скамеек и автобус­ных поручней до памятников культуры и архитектуры.

Разбитые фонари, разрисованные подъезды и исцарапанные лавочки – все это стало уже привычной частью окружающего нас мира. Вроде, как и подъезд уже не подъезд без надписей типа « Кайрат – чемпион» и «Вася + Маша = Любовь». А ведь проявления таких чувств – не что иное, как акты вандализма, за которые светит вполне реальное наказание по 448-й статье Кодекса об административных правонарушениях РК. Хотя, конечно, сложно представить, что на всех «художников», даже пойманных на месте преступления, будут оформ­лять протокол и заниматься сбором доказательной базы. Но при желании всегда можно выяснить, у кого из жильцов подъезда какие футбольные предпочтения и кто такой Вася и где он живет. Но это работа для участковых...

Согласитесь, однако, что дело приобретает иную окраску, когда вандалы наносят урон не только предметам, но и сердцам людей, для которых это не просто оградка, не просто каменное изваяние, а память о близком, родном человеке. И закон в этой части суров.

Согласно сведениям, представленным Комитетом по правовой статистике и специальным учетам, за 10 месяцев 2017 года к административной ответственности по статье 448 КоАП «Вандализм несовершеннолетних» было привлечено семь малолетних правонарушителей. Для них оказалось забавой разгромить кладбищенские надгробия и ограждения. А ведь в действие здесь вступил уже не КоАП, а Уголовный кодекс РК, статья 294. По этому обвинению дерз­кие малолетки, а точнее, их родители должны либо выплатить штраф в размере 300 МРП, либо их привлекут к общественным работам. Думается, последнее было бы лучшим для них наказанием профилактического характера.

Самый известный случай «кладбищенского» вандализма в 2017 году произошел в Алматинской области. Пятеро «смелых» решили поглумиться над усопшими. Развороченные памятники, сломанные оградки – все это увидели родственники похороненных на местном кладбище поселка Касымбек. Правда, защитники правопорядка сработали оперативно и быстро нашли юных вандалов, самому младшему из которых оказалось 13 лет. Впрочем, это не помешало квалифицировать их действия по статье 314 УК РК «Надругательство над местами захоронений».

И опять-таки, стоит ли здесь обвинять несовершеннолетних? Скорее, в этом виноваты родители детей, своевременно не привившие им традиционных понятий о нравственности, культуре, духовных ценностях. Вместе с тем в случае с варварством по отношению к мес­там захоронений возраст значения не имеет: сомнительно, что вандалы, разворовавшие в свое время на черный металл кресты Мамочкиного кладбища в Карагандинской области, – шутники-школьники.

Стоит отметить, у вандализма – множество «лиц», и не всегда основным мотивом его выступает желание просто похулиганить. Дело в том, что нередко вандалы пытаются таким образом «выразить» свое Я или отношение к обществу, к отдельным возникающим ситуациям. Вандализм совершается и по идеологическим, политичес­ким, расовым и религиозным мотивам, помимо осквернения неся призыв к гражданам для совершения чего-либо.

Остается открытым вопрос и о граффити. Кто-то считает подобную «роспись на стенах» проявлением хулиганства, кто-то – искусством улиц. Но у правоохранительных служб на этот счет свое мнение. Все помнят монументальные картины небезызвестного Паши Каса – год назад «Павлодарский птицерыб» или темиртауское граффити во всю высь пятиэтажного дома наделали немало шума и привлекли внимание общественности, а заодно и представителей власти. И если простые обыватели в основном благосклонно отнес­лись к оригинальному и, надо отдать должное, содержательному стрит-арту, то в городском акимате Темиртау отметили, что в правилах благоустройства написано о том, что любые реконструкции фасадов, рисунки на домах должны быть согласованы с акиматом, а значит, подобные «художества» – серьезное правонарушение и полиция должна на это обязательно среа­гировать.

В нынешнем же году, исходя из данных, предоставленных департаментом государственного языка и статистики, фактов привлечения к ответственности за граффити не зарегистрировано. Но это не значит, что граффити перестали рисовать: в столичных дворах торцы гаражей пестрят разноцветными надписями и картинками. Своеобразное «граффити» в течение нескольких дней красовалось и на одном из столичных мостов – «Арыс». Правда, неловкое слово поспешно стерли или закрасили.

Со стороны государства профилактика проводится в учебных учреждениях, работники ювенальной полиции учат подрастающее поколение любить не только людей, но и город, в котором все мы живем. В то же время сотрудники ведомства выражают уверенность, что вандализм – это результат большого количества свободного времени и невнимания со стороны родителей. Подросткам просто-напросто нечем себя занять, и гуляние на улице выливается в разбитые фонари, исписанные стены и погромы на кладбищах.