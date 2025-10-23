Не хватило опыта для победы

Футбол
230
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Наверное, многие из нас испытали некоторое разочарование от того, что «Кайрат» не одержал первую в своей истории победу на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. А ведь такая возможность была.

фото Юрия Беккера

И она возросла многократно, когда уже на четвертой минуте футболисты «Пафоса» (Кипр) остались вдесятером. Удаление за откровенно опасную игру у них получил нападающий Кабо-Верде Жуан Коррейя. Алматинская команда попыталась реализовать преимущество и большими силами пошла вперед. Однако очень профессиональными оказались футболисты «Пафоса», которые не только сдержали основные атаки, но и сами, находясь в меньшинстве, организовали несколько опасных выходов к нашим воротам. И здесь чудеса мастерства продемонстрировал 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков.

Более того, гости даже забили гол на 72-й минуте: мяч попал в перекладину, а далее, отрикошетив, попал в спину Анарбекову и залетел в ворота... Однако судьи после видеопросмотра зафиксировали офсайд, и гол не был засчитан. Далее игра потеряла свой темп и завершилась ничьей – 0:0.

Можно сказать, что кайратовцы «перегорели». Вероятно, даже предыдущий матч с испанским «Реалом» был для них легче. Тогда не давила ответственность за результат, и алматинцы, хоть и проиграв, действовали, как представляется, более раскованно.

Многие прочили «Кайрату» безоговорочную победу, хотя «Пафос» в этом сезоне уже убрал со своего пути довольно известные клубы, а в его составе играют известные спортсмены. Но «Кайрат», конечно же, не стоит ни в чем винить! Именно такие матчи и показывают, как должен развиваться наш футбол, к чему нужно стремиться, что для этого делать. И большое спасибо алматинцам уже за то, что привозят в Казахстан команды такого уровня, о котором мы и не могли мечтать. К тому же кайратовцы получили первое заветное очко на данном этапе.

Отметим, что в этот же день нидерландский «ПСВ Эйнд­ховен» на своем поле разгромил итальянский «Наполи» (6:2), немецкий «Байер» дома был сокрушен французским ПСЖ (2:7), со счетом 4:0 английский «Арсенал» обыграл испанский «Атлетико», а итальянский «Интер» нанес с таким же результатом поражение бельгийскому «Юниону», и, наконец, испанская «Барселона» уверенно победила греческий «Олимпиакос» (6:1)... Такова Лига чемпионов – и этим все сказано!

#Спорт #футбол

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Kia: тандем человека и высоких технологий
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Успей купить по приятной цене!
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Обменялись опытом, наладили контакты
Жүз домбыра – бір үн
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Золотой поединок состоится в Алматы
Сборная Марокко впервые в истории стала победителем МЧМ
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года
ФИФА поможет возродить футбол в Газе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]