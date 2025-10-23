И она возросла многократно, когда уже на четвертой минуте футболисты «Пафоса» (Кипр) остались вдесятером. Удаление за откровенно опасную игру у них получил нападающий Кабо-Верде Жуан Коррейя. Алматинская команда попыталась реализовать преимущество и большими силами пошла вперед. Однако очень профессиональными оказались футболисты «Пафоса», которые не только сдержали основные атаки, но и сами, находясь в меньшинстве, организовали несколько опасных выходов к нашим воротам. И здесь чудеса мастерства продемонстрировал 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков.

Более того, гости даже забили гол на 72-й минуте: мяч попал в перекладину, а далее, отрикошетив, попал в спину Анарбекову и залетел в ворота... Однако судьи после видеопросмотра зафиксировали офсайд, и гол не был засчитан. Далее игра потеряла свой темп и завершилась ничьей – 0:0.

Можно сказать, что кайратовцы «перегорели». Вероятно, даже предыдущий матч с испанским «Реалом» был для них легче. Тогда не давила ответственность за результат, и алматинцы, хоть и проиграв, действовали, как представляется, более раскованно.

Многие прочили «Кайрату» безоговорочную победу, хотя «Пафос» в этом сезоне уже убрал со своего пути довольно известные клубы, а в его составе играют известные спортсмены. Но «Кайрат», конечно же, не стоит ни в чем винить! Именно такие матчи и показывают, как должен развиваться наш футбол, к чему нужно стремиться, что для этого делать. И большое спасибо алматинцам уже за то, что привозят в Казахстан команды такого уровня, о котором мы и не могли мечтать. К тому же кайратовцы получили первое заветное очко на данном этапе.

Отметим, что в этот же день нидерландский «ПСВ Эйнд­ховен» на своем поле разгромил итальянский «Наполи» (6:2), немецкий «Байер» дома был сокрушен французским ПСЖ (2:7), со счетом 4:0 английский «Арсенал» обыграл испанский «Атлетико», а итальянский «Интер» нанес с таким же результатом поражение бельгийскому «Юниону», и, наконец, испанская «Барселона» уверенно победила греческий «Олимпиакос» (6:1)... Такова Лига чемпионов – и этим все сказано!