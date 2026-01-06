«Ставь, Володя, стенку...»

Он был любимцем публики, грозой вратарей и бетоном обороны. Высокий, стройный Степа, так его называли в своем кругу, на поле всегда оставался бойцом. Не случайно о нем слагали легенды. Когда Степанов после матча выходил со стадиона, его ждали многочисленные поклонники. Так ли было на самом деле? Почему Степа не заиграл в сборной СССР? А правда ли то, что он был не капитаном, а атаманом в своем коллективе? Эти вопросы мы адресовывали его одноклубникам, тоже легендарным личностям своего времени – Тимуру Сегизбаеву, Виктору Абгольцу и Диасу Омарову, которых сегодня, к сожалению, тоже нет в живых.

В начале 60-х годов «Кайрат» уже выступал в Высшей лиге советского футбола. Перед руководством республики была поставлена задача во что бы то ни стало закрепиться в когорте сильнейших. И казахстанское спортивное руководство искало таланты не только среди местной молодежи, но и по всей стране. Тогда-то и появилась группа ребят из разных городов Советского Союза. В это время все обращали внимание на тех, кто действовал нестандартно. Вадим как раз брал этим и трудолюбием. Даже наставники соперников поговаривали: «Вот, мол, появился в Алма-Ате сибиряк. Неуступчив, по-спортивному злой. Как мы его прозевали?» Вадим Степанов – уроженец города Ангарска Иркутской области. Он своими бойцовскими качествами сразу же привлек внимание тренеров и игроков. Отлично работал в отборе, мог подключаться к атаке. И делал это так хитроумно, что соперники после забитого Степой мяча недоумевали: как он оказался в нужном месте и в нужное время? В первый же свой сезон он отметился несколькими забитыми мячами. А когда однажды взялся бить штрафной почти с центра поля, многие подумали: будет навес в штрафную площадь. Нет. Удар получился низом и хлесткий. Вратарь, не ожидавший такого подвоха, не успел среагировать, и мяч затрепыхался в сетке. Чтобы не быть голословными, приведем один конкретный пример. Играли «Спартак» (Москва) и «Кайрат». В воротах столичных футболистов – Владимир Маслаченко, позже известный как спортивный комментатор. Где-то за штрафной площадью москвичи нарушают правила. Защита хочет выстроить стенку. Но Маслаченко кричит им: «Не нужно, слишком далеко до ворот». Действительно, до ворот было метров сорок. А Степа обратился к вратарю: «Ставь, Володя, стенку. Худо будет».

– Да ты не добьешь…

Выстрел получился на загляденье – в верхнюю девятку. Маслаченко прыгнул, но не достал.

– Ну что тебе я говорил? Не послушался. Теперь умнее будешь, – сказал, принимая поздравления одноклубников, Степа.

У кого удар сильней?

Его называли одним из первых защитников, которые смело подключались в атаку. Футбол 60-х годов этим похвастаться не мог. Когда голы забивали игроки линии обороны, то это было явлением редким. А Степанов каждый сезон отмечался своими голеадорскими способностями. Тогда по Союзу пошла молва, мол, Вадим Степанов обладает сильным ударом. И называли даже цифру в килограммах. Она составляла на один сантиметр полтонны. Откуда она была взята, никто не знал. Ни один из наших собеседников так и не подтвердил, что тогда была какая-то научная группа, которая занималась этим.

Таким же ударом, говорили болельщики, обладал и Тимур Сегизбаев. Даже ходила легенда, что Санжарыч в Африке так приложился по мячу, что сразил вратаря, которого увезли в карете скорой помощи. Но между тем в игре таких случаев было немало. И Сегизбаев, и Степанов с помощью мяча отправляли в нокаут своих соперников.

Продолжая эту тему, нельзя не сказать, что были защитники наподобие Степанова и в других командах. Это в первую очередь Муртаз Хурцилава из тбилисского «Динамо». Он, конечно, снискал больше лавров, нежели алматинец. Первопроходцем в этом деле наз­вали именно грузинского спортсмена. Просто его команда всегда решала задачу попадания в тройку призеров чемпионатов и была всегда на виду, а «Кайрат» прак­тически каждый сезон боролся за выживание. Если взглянуть на статистику первенства СССР тех лет, то видно, что наш футболист забивал больше и чаще. Подтверждение тому – год 1964-й. В одной из центральных газет появилась заметка с заголовком «Локомотив» – Степанов – 1:2». Тогда он забил два красавца гола в ворота железнодорожников и принес победу своей команде. Один из них с дальней дистанции.

Издержки славы

Боец по жизни, Степа всегда был чем-то недоволен. Мог накричать на партнера. Но надежность его игры в обороне заставляла тренеров закрывать глаза на происходящее на поле. И не только. Ни для кого не секрет, что Вадик частенько приходил на тренировки под мухой. Характер не позволял ему отказываться. Однажды он сам рассказывал, как после игры на стадионе его поджидали болельщики. Оказалось, чабаны из области.

– Вадим, – обратился один из них. – Мы приехали издалека. На игру посмот­реть и с тобой познакомиться. Может, составишь нам компанию пивка попить?

– Я не мог отказаться, – рассказывал Степанов. – Весь вечер просидели в рес­торане «Алма-Ата»…

И таких встреч в спортивной карьере талантливого защитника было множест­во. Постепенно трясина засасывала его все глубже и глубже. Однако партнеры рассказывали, что мастерство его оставалось на уровне. Физика тоже. Все поражались: как это он мог играть на одном уровне? Вадима даже избрали капитаном команды. А тренеры советовались с ним, кого выставлять на игру. Вот здесь-то доверие наставников иногда оборачивалось поражением. Степанов не любил тех футболистов, которые ему перечили. Вот пример с Виктором Абгольцем,­ форвардом от Бога. Быстрый, с хорошо поставленным ударом карагандинец, казалось, пришелся ко двору. Но однаж­ды прямо на поле у него произошла стычка с Вадимом. Степанов тогда заявил: «Витек, тебе еще рано играть в Высшей лиге». Уже в следующей игре Абгольц сидел на банке. Позже Виктор понял, что это дело рук капитана. Какой прок просиживать штаны в запасе? И Виктор Абгольц уехал в родной «Шахтер». Перед отъездом он сказал Степе: «Ты не капитан, ты – атаман». На что Степанов иронически ухмыльнулся. Однако Абгольц в начале 70-х вернется в «Кайрат» и продолжит свою спортивную карьеру, войдет в историю казахстан­ского футбола как один из лучших бомбардиров клуба. Но тогда уже Степанова в команде не будет.

«Как я хочу жить»

Уникальность футболиста из «Кайрата» заставила тренера сборной команды СССР Гавриила Качалина обратить внимание на Степанова. И он приглашает его на сборы, которые длились больше месяца на юге страны. Степа работал в поте лица. Но по всему чувствовалось, что такой распорядок ему был не по душе. Ровно через десять дней он подойдет к Качалину и скажет: «Отпустите меня на сутки. Потом все отработаю». Качалин, человек интеллигентный, скажет: «Понимаю. Но нельзя. Требования у нас такие. Отпусти тебя, другие начнут отпрашиваться». Проходит еще неделя. Степанов работает на тренировках усерд­но. К нему нет никаких замечаний. Но вечером он опять идет к наставнику с той же просьбой. Качалин твердо скажет нет. Утром Степанова на тренировке уже не будет. Он ушел не в самоволку, а насовсем. Так закончилась его карьера в сборной Советского Союза. Степанов же вернулся в «Кайрат». И когда команду принял Гридин, он отчислил Вадима. Степа подался в класс Б и выступал в последние годы за алма-атинский АДК.

Умер любимец публики от сердечного приступа. Последними словами легендарного футболиста были: «Как я хочу жить». Ему было всего 36…