Не мусорка, а настоящая птица Феникс

По последней информации от столичного акимата, с начала года в пяти районах города ликвидировано 33 точки несанкционированных свалок, вывезено порядка 45 тыс. тонн отходов. Ключевое слово здесь – «несанкционированных». То есть, говоря простым языком, мусорные кучи навалены там, где человеческая душенька пожелала: вдоль дорог, за домами на пустыре, в частном секторе, в проулках. Ежедневно, также по данным акимата, через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия. С начала года выявлено 232 административных правонарушения.

Казалось бы, блюдут чистоту у нас в городе и не только – республиканская акция «Таза Қазақстан» тому подтверждение. Но откладываются ли благие намерения в головах астанчан?

Расскажу историю одной свалки по улице Сарыколь, аккурат под опорами строящейся ЛРТ недалеко от площади Независимости.

История началась еще в прошлом году. Тогда жильцы ближайщих ЖК обратили внимание, что повадились к ним в район КамАЗы: тихой сапой, иногда без номеров, проезжают за стройку ЛРТ и что-то там скидывают. Это «что-то» очень быстро оформилось в мощную свалку с торчащими, в том чис­ле, кусками арматуры, которую в свою очередь такой же тихой сапой растаскивали подъезжаю­щие «газели».

Жильцы на такое безобразие глаза закрывать не стали, сделали снимки и отправили жалобу в полицию и в службу iKomek. И разок кого-то из камазистов таки поймали, но масштабную выгрузку строительного мусора это не остановило...

Ситуацию спас блогер, живущий наподалеку: мужчина внимательно изучил залежи мусора и в прямом смысле откопал осколки синего стекла. А дальше путем нехитрых измышлений клубочек и распутался. Оказалось, что мусор свозили из на тот момент демонтируемого университета искусств «Шабыт» – синие осколки оказались один в один по цвету с остекленением КазНУИ. Да и сами рабочие на стройплощадке признались: да, по договору должны вывозить строительные отходы за город, но лень, и топливо жалко, поэтому сваливали втихаря на пустыре. Ай, молодцы!

Тогда живо откликнулся городской акимат - уже к полудню следующего дня большая часть свалки была ликвидирована.

Только вот не прошло и года, как пустырь зарос всяким хламом вновь. Вокруг полно стройплощадок, да и ремонт­ные работы в уже сданных домах идут постоянно. Но к арматуре и пескоблокам прибавился обычный бытовой мусор: пакеты с использованными подгузниками, увядшие букеты цветов, консервные банки... Видимо, местные жители рассуждают так: раз стройбригадам можно что-то крупное сюда выбросить, то мой махонький пакетик с обрезками салата уж точно никому не помешает... Так и разрослись эти кучи чуть не до подъездов многоэтажек и подворьев депутатского городка.

Пришлось обратиться за комментарием в районный акимат: ну почему же не следите?! Из производственно-технического отдела аппарата акима района Алматы прислали комментарий: «Про участок этот знаем, но не успеваем отработать. По идее, эту зону должен контролировать отдел природоохранной полиции – находить по камерам злоумышленников, штрафовать, а акимат ответственнен только за сам процесс уборки».

И это правда, выявлять и штрафовать должна полиция. А еще лучше, если вы лично стали свидетелями правонарушения – обратитесь напрямую к сотрудникам экологической полиции района.

То, что эту свалку «отработают», верится. Только вот станет ли она последней на этом месте? И виноват ли акимат, что она, как птица Феникс, «умирает» и вновь возрождается? Или виноваты в первую очередь сами жители? Акимат-то ведь не учит кидать мусорные пакеты там, где только что навели порядок...