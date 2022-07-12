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Не надо самовольничать!
Марат Сейтказиев

В Восточном Казахстане суд наказал монополиста, завысившего тариф.

О судебном процессе рассказали в региональном департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции.

В феврале этого года жители поселка Жезкент Бородулихинского района пожаловались на действия ТОО, занимающегося вывозом твердых бытовых отходов.

Как установили сотрудники департамента, несмотря на то, что предприятие является монополистом, здесь самовольно установили тарифы на вывоз мусора для населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом уровень оплаты превысил размер, утвержденный районным маслихатом. Были нарушены права потребителей.

– Прокуратура вынесла в отношении ТОО представление, было возбуждено административное дело по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях, – рассказали в департаменте. – Эта статья регламентирует ответственность за применение незаконного тарифа. Суд наказал предприятие штрафом на сумму 1,7 миллиона тенге.

Кроме того, с марта по май монополист провел перерасчет потребителям в соответствии с тарифом, утвержденным депутатами Бородулихинского района.

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