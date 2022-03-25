В карагандинском Доме дружбы возобновил работу разговорный клуб казахского языка «Мәміле».

В Караганде клуб «Мәміле» действует уже четвертый год. Он дислоцируется в кабинете № 101 Дома дружбы. Здесь для людей, изучающих казахский язык, созданы комфортные условия: есть мягкая мебель, проектор, стеллажи с настольными играми и книгами, среди которых словари и разговорники. На стенах развешаны таблички с изречениями великих людей. Одно из них принадлежит Абаю Кунанбаеву: «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек».

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции работу разговорного клуба пришлось перевести в онлайн-формат. Но теперь, когда эпидемиологичес­кая ситуация в карагандинском регионе налаживается, встречи «лицом к лицу» возобновились. Клуб «Мәміле» бесплатный. Его посещают люди разных нацио­нальностей, среди которых есть и те, кто только начинает осваивать язык, и те, кто хочет улучшить свои разговорные навыки.

– Мы все учили казахский язык в школе, продолжали изучать его и в колледже, и в университете, но разговорного навыка у большинства нет, – констатирует преподаватель клуба «Мәміле» Гульназ Мустагулова. – Мы стараемся восполнить этот пробел. На заседаниях я даю участникам для запоминания готовые фразы. Наша «фишка» в том, что мы предоставляем человеку возможность говорить, ведь далеко не у каждого есть языковая среда. Пусть он придет к нам и скажет, только три слова – это уже будет первый шаг на пути к успеху.

Гульназ Мустагулова применяет знания и опыт, которые почерпнула из трехтомника Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Первая книга под названием «Мир казахов» издана в 2012 году. В ней и в двух других автор рассказывает о своем опыте изучения государственного языка. Этим делом он, окончивший аспирантуру в Моск­ве и докторантуру во Франции, занялся в 50 лет. Вырастив детей, Канат Тасибеков понял, что пора овладеть родным языком. Такую задачу поставила перед ним сама жизнь. Ему, старшему мужчине в семье, все чаще приходилось давать бата на тоях и говорить слова утешения родственникам, потерявшим близких…

– Канат Тасибеков пишет о тех обычаях и традициях, которые казахи соблюдают до сих пор, – тұсау кесер, бесікке салу, сырға салу, – продолжает Гульназ Мустагулова. – Он рассказывает, какие пожелания гость должен произнести на этих праздниках. К примеру, если вы пришли на тұсау кесер, то есть разрезание пут ребенку, который делает первые шаги, нужно сказать: «Қадамы құтты болсын! Жолың ашық болсын! Жолың ақ мол болсын!» Канат Тасибеков вставлял эти фразы в свою речь, тем самым давая понять, что знает свой родной язык. По такому же принципу работаем и мы в разговорном клубе «Мәміле».

Встречая новичков, преподаватель спрашивает, для чего они пришли в разговорный клуб. Правильно поставленная цель важна для достижения результата. Без нее будет сложно освоить язык даже на начальном уровне.

– Однажды к нам пришла бизнес-тренер из региональной палаты предпринимателей, – вспоминает ведущая разговорного клуба. – Она мне сказала: «Я же казашка. Я должна знать свой родной язык». А я ей ответила, что это не цель, и дала несколько минут на раздумье. Она подумала и поставила себе цель: через два месяца суметь дать интервью о проекте «Бастау Бизнес» на казахском языке. Теперь мы вмес­те работаем, чтобы получить результат.

Еще одно условие, которое нужно выполнить каждому члену разговорного клуба: найти себе собеседника из числа носителей казахского языка. Это может быть друг, коллега или даже продавец в магазине возле дома, с которым можно будет прак­тиковать свой казахский. Здесь самое главное – не стесняться и не переживать из-за ошибок и неправильного произношения.

– Многие люди боятся говорить по-казахски, – отмечает Гульназ Мустагулова. – Я всем советую перед тем, как начать беседу, сказать такую фразу: «Мен қазақша үйреніп жүрмін». («Я учу казахский»). А потом попросите, чтобы с вами поговорили. Думаю, вам не откажут.

Разговорный клуб «Мәміле» работает благодаря финансовой поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Карагандинской облас­ти. Его руководитель Айгерим Исбекова знает об успехах тех, кто изучает государственный язык. Она время от времени посещает занятия и видит, какой эффект они дают. Здесь важную роль играет не только профессионализм педагога, но и доброжелательная атмосфера в клубе. Иногда сюда заходят важные гости – носители и преподаватели казахского языка. Карагандинцы уже имели возможность пообщаться со столичным полиглотом Владиславом Теном и владельцем молочной фабрики Ерланом Ашимом.

– Не надо переживать из-за того, что вы пока не умеете грамотно говорить на казахском языке, – советует руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Айгерим Исбекова. – Главное – это желание. Пытайтесь говорить! Я заметила, что, когда представитель другой национальности обращается ко мне на казахском, у меня на душе становится теп­ло. Приятно осознавать, что человек пытается говорить на твоем родном языке. Его надо в этом поддерживать.