Свежий выпуск Не надо стесняться 25 марта 2022 г. 2:49 Ульянкина Елена собкор по Карагандинской области В карагандинском Доме дружбы возобновил работу разговорный клуб казахского языка «Мәміле». В Караганде клуб «Мәміле» действует уже четвертый год. Он дислоцируется в кабинете № 101 Дома дружбы. Здесь для людей, изучающих казахский язык, созданы комфортные условия: есть мягкая мебель, проектор, стеллажи с настольными играми и книгами, среди которых словари и разговорники. На стенах развешаны таблички с изречениями великих людей. Одно из них принадлежит Абаю Кунанбаеву: «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек». В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции работу разговорного клуба пришлось перевести в онлайн-формат. Но теперь, когда эпидемиологическая ситуация в карагандинском регионе налаживается, встречи «лицом к лицу» возобновились. Клуб «Мәміле» бесплатный. Его посещают люди разных национальностей, среди которых есть и те, кто только начинает осваивать язык, и те, кто хочет улучшить свои разговорные навыки. – Мы все учили казахский язык в школе, продолжали изучать его и в колледже, и в университете, но разговорного навыка у большинства нет, – констатирует преподаватель клуба «Мәміле» Гульназ Мустагулова. – Мы стараемся восполнить этот пробел. На заседаниях я даю участникам для запоминания готовые фразы. Наша «фишка» в том, что мы предоставляем человеку возможность говорить, ведь далеко не у каждого есть языковая среда. Пусть он придет к нам и скажет, только три слова – это уже будет первый шаг на пути к успеху. Гульназ Мустагулова применяет знания и опыт, которые почерпнула из трехтомника Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Первая книга под названием «Мир казахов» издана в 2012 году. В ней и в двух других автор рассказывает о своем опыте изучения государственного языка. Этим делом он, окончивший аспирантуру в Москве и докторантуру во Франции, занялся в 50 лет. Вырастив детей, Канат Тасибеков понял, что пора овладеть родным языком. Такую задачу поставила перед ним сама жизнь. Ему, старшему мужчине в семье, все чаще приходилось давать бата на тоях и говорить слова утешения родственникам, потерявшим близких… – Канат Тасибеков пишет о тех обычаях и традициях, которые казахи соблюдают до сих пор, – тұсау кесер, бесікке салу, сырға салу, – продолжает Гульназ Мустагулова. – Он рассказывает, какие пожелания гость должен произнести на этих праздниках. К примеру, если вы пришли на тұсау кесер, то есть разрезание пут ребенку, который делает первые шаги, нужно сказать: «Қадамы құтты болсын! Жолың ашық болсын! Жолың ақ мол болсын!» Канат Тасибеков вставлял эти фразы в свою речь, тем самым давая понять, что знает свой родной язык. По такому же принципу работаем и мы в разговорном клубе «Мәміле». Встречая новичков, преподаватель спрашивает, для чего они пришли в разговорный клуб. Правильно поставленная цель важна для достижения результата. Без нее будет сложно освоить язык даже на начальном уровне. – Однажды к нам пришла бизнес-тренер из региональной палаты предпринимателей, – вспоминает ведущая разговорного клуба. – Она мне сказала: «Я же казашка. Я должна знать свой родной язык». А я ей ответила, что это не цель, и дала несколько минут на раздумье. Она подумала и поставила себе цель: через два месяца суметь дать интервью о проекте «Бастау Бизнес» на казахском языке. Теперь мы вместе работаем, чтобы получить результат. Еще одно условие, которое нужно выполнить каждому члену разговорного клуба: найти себе собеседника из числа носителей казахского языка. Это может быть друг, коллега или даже продавец в магазине возле дома, с которым можно будет практиковать свой казахский. Здесь самое главное – не стесняться и не переживать из-за ошибок и неправильного произношения. – Многие люди боятся говорить по-казахски, – отмечает Гульназ Мустагулова. – Я всем советую перед тем, как начать беседу, сказать такую фразу: «Мен қазақша үйреніп жүрмін». («Я учу казахский»). А потом попросите, чтобы с вами поговорили. Думаю, вам не откажут. Разговорный клуб «Мәміле» работает благодаря финансовой поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Карагандинской области. Его руководитель Айгерим Исбекова знает об успехах тех, кто изучает государственный язык. Она время от времени посещает занятия и видит, какой эффект они дают. Здесь важную роль играет не только профессионализм педагога, но и доброжелательная атмосфера в клубе. Иногда сюда заходят важные гости – носители и преподаватели казахского языка. Карагандинцы уже имели возможность пообщаться со столичным полиглотом Владиславом Теном и владельцем молочной фабрики Ерланом Ашимом. – Не надо переживать из-за того, что вы пока не умеете грамотно говорить на казахском языке, – советует руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Айгерим Исбекова. – Главное – это желание. Пытайтесь говорить! Я заметила, что, когда представитель другой национальности обращается ко мне на казахском, у меня на душе становится тепло. Приятно осознавать, что человек пытается говорить на твоем родном языке. Его надо в этом поддерживать. Пред. След. Пред. След.