Не нужно ждать «пинков» и пени

Общество
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Марина Демченко

Срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.

фото из архива "КП"

Об этом на брифинге в Астане напомнила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова.

Она сообщила, что сумму налога на транспортные средства можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. При исчислении налога используется месячный расчетный показатель, равный 3 450 тенге (действовавший в 2023 году).

– Для определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно произ­водится исчисление налога на транс­портные средства физических лиц за соответствующий год. Информация по суммам налога будет направлена после 15 марта 2024 года пользователям мобильных приложений АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений, – пояснила спикер.

Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк».

Все пользователи этих мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год и оплатить его. Тем, кто своевременно не сделает этого, уже со 2 апреля 2024 года будут направлены уведомления о налоговой задолженности.

Как уточнила Дина Кусаинова, при задолженности более чем 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику. В случае неуплаты через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

Как сообщили в КГД МФ, в целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщику составила 16,3 млрд тенге, в том числе основная сумма задолженнос­ти приходится на налог на транспорт – 14,9 млрд тенге.

Из них наибольшее количество авто­владельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, зарегистрировано в трех регионах. В Алматы 26 тыс. налого­плательщиков задолжали 3,5 млрд тенге, в Алматинской области 24 тыс. граж­дан – 2,2 млрд тенге, а в Астане 20 тыс. – 1,6 млрд тенге.

Спикер подчеркнула, что в соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. При задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из страны. Помимо этого, частные судебные исполнители кроме суммы задолженности дополнительно взыскивают до 25% от суммы задолженности.

#налог #автотранспорт #физические лица

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