Не нужно ждать «пинков» и пени Общество 7 марта 2024 г. 8:30 3 Марина Демченко Срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. фото из архива "КП" Об этом на брифинге в Астане напомнила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова. Она сообщила, что сумму налога на транспортные средства можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. При исчислении налога используется месячный расчетный показатель, равный 3 450 тенге (действовавший в 2023 году). – Для определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год. Информация по суммам налога будет направлена после 15 марта 2024 года пользователям мобильных приложений АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений, – пояснила спикер. Информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк». Все пользователи этих мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год и оплатить его. Тем, кто своевременно не сделает этого, уже со 2 апреля 2024 года будут направлены уведомления о налоговой задолженности. Как уточнила Дина Кусаинова, при задолженности более чем 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику. В случае неуплаты через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. Как сообщили в КГД МФ, в целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщику составила 16,3 млрд тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспорт – 14,9 млрд тенге. Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств, зарегистрировано в трех регионах. В Алматы 26 тыс. налогоплательщиков задолжали 3,5 млрд тенге, в Алматинской области 24 тыс. граждан – 2,2 млрд тенге, а в Астане 20 тыс. – 1,6 млрд тенге. Спикер подчеркнула, что в соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. При задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из страны. Помимо этого, частные судебные исполнители кроме суммы задолженности дополнительно взыскивают до 25% от суммы задолженности. #налог #автотранспорт #физические лица