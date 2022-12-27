Не проснулась: второклассница скоропостижно скончалась в Караганде – СМИ

Ученица 2 класса скончалась в городе Караганде, заболев простудой, которая, предположительно, могла дать осложнения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz .

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8-летняя Лилия заболела в период празднования Дня независимости. Поднялась температура. Родители 17 декабря отвезли ее в детскую больницу.

Врачи дали рекомендацию оставить ее в больнице, чтобы продолжить лечение в стенах медучреждения. Но мать и отец письменно дали отказ от госпитализации.

Девочку увезли домой. Сбили температуру лекарствами. На следующее утро она не проснулась…

От какой болезни ребенок скоропостижно скончалась, выясняется. В школе активно проводят дезинфекцию – классы моют для уничтожения микробов.

«Девочка была в школе 15 декабря, буквально за день до праздничных выходных. Это был последний день ее обучения в школе. Она была активная, бегала в школе на перемене. Всегда сидела на первой парте. Она увлекалась скалолазанием.

После этой трагедии мы еще более тщательнее стали проводить дезинфекцию в классах – регулярно чистим, моем кабинеты, парты. Медицинская сестра перед тем, как принять ученика в школу, осматривает его. И если есть повышенная температура, насморк, тут же звоним родителям и просим забрать ребенка домой», – отметила директор школы Любовь Горбунова.