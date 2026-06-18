Не скорость и не пьяное вождение: депутат назвала нарушения, которые попадут под амнистию

Административная амнистия в Казахстане проводится впервые. Она затронет более 1 млн административных дел и штрафы на сумму около 23 млрд тенге, из которых 17 млрд тенге приходится на штрафы МВД, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Снежанна Имашева рассказала, что административная амнистия стала новым опытом для Казахстана. По ее словам, ранее закон позволял проводить такую амнистию, однако на практике она еще не применялась.

«Решение о проведении административной амнистии было принято после поручения Главы государства в связи с принятием новой Конституции. После волевого решения Президента всерьез начали работать над документом», – сказала депутат.

По ее словам, административная амнистия затронет более 100 тыс. человек, более 1 млн административных дел и штрафы на сумму около 23 млрд тенге. Из этой суммы 17 млрд тенге – это штрафы, наложенные полицией, остальные других госорганов, включая МЧС, акиматы и иные ведомства.

Среди штрафов МВД, подпадающих под амнистию, значительная часть приходится на правонарушения, накопившиеся годами. В числе наиболее распространенных около 200 тыс. штрафов за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах. Далее идут нарушение тишины, несоблюдение дорожных знаков и разметки.

Как отмечает депутат, амнистия не распространяется на опасные нарушения. Из нее исключены превышение скорости, проезд на красный свет, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также транспортные правонарушения, повлекшие смерть или вред здоровью.

Также не подпадут под амнистию штрафы, наложенные судом, поскольку суды рассматривают более серьезные случаи. Исключены правонарушения в сфере медицины, санитарного благополучия, экологии и охраны окружающей среды.

Имашева подчеркнула, что штрафы будут списываться автоматически, без необходимости обращаться в госорганы.

«Не нужно заставлять людей обивать пороги госорганов. Позиция депутатов была – сделать все автоматически», – отметила она.

По штрафам, находящимся на принудительном исполнении, судебные исполнители должны будут прекратить соответствующие исполнительные производства на основании закона об амнистии. Гражданам должны направить уведомления.