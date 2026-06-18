Не скорость и не пьяное вождение: депутат назвала нарушения, которые попадут под амнистию

Административная амнистия в Казахстане проводится впервые. Она затронет более 1 млн административных дел и штрафы на сумму около 23 млрд тенге, из которых 17 млрд тенге приходится на штрафы МВД, сообщает Kazpravda.kz
Снежанна Имашева рассказала, что административная амнистия стала новым опытом для Казахстана. По ее словам, ранее закон позволял проводить такую амнистию, однако на практике она еще не применялась.
«Решение о проведении административной амнистии было принято после поручения Главы государства в связи с принятием новой Конституции. После волевого решения Президента всерьез начали работать над документом», – сказала депутат.
По ее словам, административная амнистия затронет более 100 тыс. человек, более 1 млн административных дел и штрафы на сумму около 23 млрд тенге. Из этой суммы 17 млрд тенге – это штрафы, наложенные полицией, остальные других госорганов, включая МЧС, акиматы и иные ведомства.
Среди штрафов МВД, подпадающих под амнистию, значительная часть приходится на правонарушения, накопившиеся годами. В числе наиболее распространенных около 200 тыс. штрафов за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах. Далее идут нарушение тишины, несоблюдение дорожных знаков и разметки.
Как отмечает депутат, амнистия не распространяется на опасные нарушения. Из нее исключены превышение скорости, проезд на красный свет, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также транспортные правонарушения, повлекшие смерть или вред здоровью.
Также не подпадут под амнистию штрафы, наложенные судом, поскольку суды рассматривают более серьезные случаи. Исключены правонарушения в сфере медицины, санитарного благополучия, экологии и охраны окружающей среды.
Имашева подчеркнула, что штрафы будут списываться автоматически, без необходимости обращаться в госорганы.
«Не нужно заставлять людей обивать пороги госорганов. Позиция депутатов была – сделать все автоматически», – отметила она.
По штрафам, находящимся на принудительном исполнении, судебные исполнители должны будут прекратить соответствующие исполнительные производства на основании закона об амнистии. Гражданам должны направить уведомления.