Не умеешь – не берись

Всего в регионе 596 водоемов, добавленных в перечень рыбохозяйственных, из них 445 закреплены за частными лицами, 151 водоем находится в резерве.

После расследования, проведенного сотрудниками природоохранной прокуратуры, в ведение государства возвращены водоемы площадью от 10 до 1 900 га. Прокурорами проведен анализ состояния озер региона, арендуемых частниками, поскольку взять в обособленное управление одно или несколько озер либо водохранилище – это значит претворять в жизнь целый ряд условий, согласно заключенному с государством договору.

Проверка выявила грубейшие нарушения. В частности, систематически нарушались правила рыболовства, практически всюду отсутствовали егерские службы по охране рыбных ресурсов, не проводилось зарыбление. О таких весьма необходимых мерах, как мелиорационные и противозаморные мероприятия, арендаторы водоемов, судя по всему, даже не задумывались. И для многих из них настоящим откровением стал тот факт, что лимит на ловлю рыбы должен утверждаться с обязательным проведением биологического обследования ихтиофауны.

После проверки акты прокурорского надзора были направлены в акимат области и рыбную инспекцию для исправления сложившейся ситуации. В результате досудебной работы и судебных разбирательств выдано 73 уведомления и рекомендации по устранению всех вышеназванных нарушений.

Принятыми мерами прокурорского надзора из закрепленных за частными лицами водоемов и промысловых участков возвращены государству 37. Они не использовались арендаторами долж­ным образом, не выполнялись условия заключенного договора. Кроме того, после вмешательства прокуратуры на рассмотрении в суде в настоящее время находятся еще два иска о расторжении договоров с недобросовестными пользователями.

Добавим, что, по сведениям природоохранной прокуратуры Акмолинской области, в 2024 году в регионе планируется проведение конкурса по передаче в частное управление еще примерно 30 водоемов…