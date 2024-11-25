«Не всегда получается похвалить Минздрав, но в этот раз можно» – депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наценки для оптовой розничной продажи лекарственных средств снизятся до 20-30%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал мажилисмена Асхата Аймагамбетова

На взгляд народного избранника, новые законодательные изменения помогут снизить стоимость препаратов, которые оказались слишком высокими даже по сравнению с соседними странами.

По информации депутата, теперь к регистрации цен будет единый подход. Так, устанавливается единая базовая цена для формирования предельных цен, что поможет избежать многократного завышения стоимости.

Также исключены необоснованные расходы. Ранее маркетинговые и транспортные наценки могли достигать 30%, а затем добавлялись ещё 15% — на основании самого же приказа Минздрава. Теперь эти наценки убираются, что позволит удерживать цены на разумном уровне.

Кроме того, снизятся наценки для оптовой (до 15-20%) и розничной продажи (до 20-30%).

Теперь цены на лекарства будут сверяться с международными и аналогичными рынками, что обеспечит более строгий контроль обоснованности цен; в розничной аптечной сети будет внедрено внутреннее реферирование цен; интеграция с ИС смежных госорганов с целью получения объективной информации о затратах поставщиков, в том числе транспортных (ИС «Кеден»).

«В результате ожидается снижение предельных цен в рамках ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медпомощи) на 10-12% и уменьшение оптово-розничных цен для граждан на 15-25%. Мы давно говорили Минздраву о проблемах в механизмах ценообразования, которые привели к завышению цен на лекарства. Теперь Минздравом сделан правильный шаг. Это очень трудное, но важное решение министерства. Эти изменения – не просто формальность, а реальный инструмент для улучшения доступности лекарств для наших граждан. К сожалению, не всегда получается похвалить Минздрав, но это тот случай, когда можно и нужно поддержать их решение», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Минздрав вынес на обсуждение проект новых предельных цен на лекарства.