В социологических исследованиях КИОР женщины, среди которых проводился опрос, нередко упоминают, что подвер­гаются преследованию со стороны бывших партнеров, навязчивым звонкам, угрозам, слежке в соцсетях или у дома.

– Ранее правоохранительные органы не могли квалифицировать такие действия, если не было прямой угрозы жизни или здоровью. А это значит, что долгое время сталкинг в Казахстане находился в так называемой серой зоне. Человеку могли звонить месяцами, писать, ждать у подъезда, следить в соцсетях, а реально привлечь к ответственности за это было сложно, пока не произойдет что-то серьезное. Новый закон закрывает этот пробел и отвечает принципу «Закон и Порядок». Его основная задача – предупреждать нарушения, защищать права человека еще до того, как случится трагедия, то есть действовать не реактивно, а проактивно. Сталкинг – как раз то направление, где профилактика критична, ведь речь идет о психологическом давлении, страхе, вторжении в личное пространство, – считает Олжас Туремуратов.

По сути, Казахстан привел законодательство в соответствие с мировыми стандартами. Ответственность за сталкинг появилась в США еще в 1990-е годы после череды громких дел. В Европе ситуация схожая: Германия, Великобритания, Италия, Франция в 2000-х ввели уголовные нормы против навязчивого преследования.

– Казахстан идет по пути развитых стран. Фактически закрывается правовая брешь. Теперь у граждан появился инструмент защиты. Они могут не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля, а обращаться в правоохранительные органы сразу, – добавляет собеседник.

Согласно проведенному в прошлом году исследованию, в рейтинге стран по уровню преступности Казахстан занимает 75-е место (данные Numbeo). При этом нет отдельной графы, посвященной вопросам сталкинга. Следовательно, на ситуацию в этом плане приходится смотреть обобщенно. Но вот в чем вопрос: можно ли повлиять на проблему только лишь ужесточив законодательство?

– В мире нет специального индекса, оценивающего уровень сталкинга в Казахстане или других странах, поэтому приходится смотреть на общие показатели преступности. Закон о сталкинге вряд ли одномоментно подвинет страну в рейтингах. Такие изменения измеряются годами. Но это вложение в долгосрочную перспективу. Закон работает на опережение, останавливает преследование, пока оно не переросло во что-то большее. Чем лучше государство защищает человека, тем меньше поводов у граждан жить в страхе или недоверии. Разумеется, такой психологический климат, чувство безопасности в повседневной жизни со временем отразится в цифрах, будь то международные рейтинги или внутренняя статис­тика, – добавляет аналитик.

Опыт Европы и США показы­вает, что, когда сталкинг становится уголовно наказуемым, количество зарегистрированных случаев сначала растет, поскольку люди начинают заявлять об этом, но в долгосрочной перспективе снижается ввиду влияния законопроекта.

– В Казахстане сталкинг есть. До сих пор он был невидимым для государства, теперь становится юридически признанной проблемой. Это первый шаг к ее решению. И здесь неплохо помогает цифровизация, которая, правда, имеет две стороны. Благодаря соцсетям и мессенджерам навязчивые преследования сегодня получили вторую жизнь. Человеку можно писать бесконечно, следить за его перемещениями, комментировать каждое действие. Например, даже если человек везде заблокирован, он может продолжать писать, добавляя комментарии в переводах через банковские приложения. То есть технологии сами по себе не гарантируют безопасности. С другой стороны, те же технологии дают инструменты защиты. Цифровизация позволяет жерт­ве не оставаться один на один с проблемой. Сегодня можно заблокировать нарушителя, сохранить доказательства, обратиться в полицию онлайн, дистанционно получить консультацию юриста и психолога, – отмечает Олжас Туремуратов.

Кроме того, цифровая среда делает проблему видимой. Если раньше такие истории часто оставались «за дверями», то теперь их можно вынести в публичное пространство.

– Думаю, вы видели, как в соцсетях получают резонанс посты о случаях сталкинга. Комментарии, репосты, поддержка. Это работает как профилактика. Сталкер понимает, что его действия могут быть преданы огласке, риск публичного разоблачения его сдерживает. Реакция общества в цифровую эпоху становится не менее важным фактором, чем сила закона. Да, цифровизация может помочь, но главное условие, чтобы государство умело использовать ее возможности в интересах безопасности, а не оставляло человека один на один с технологиями, – резюмирует Олжас Туремуратов.