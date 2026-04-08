Запрет на полеты продлили до 21:00 времени Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Воздушное пространство двух стран останется закрытым уже 40-е сутки подряд, несмотря на достижение договоренности между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня.

«Режим запрета полетов в воздушном пространстве Бахрейна и Кувейта продлен на 12 часов - до 16:00 по всемирному времени, какой-то иной информации, в том числе о возможном возобновлении полетов, пока не поступало», - сказал источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Он напомнил, что Бахрейн по-прежнему разрешает вылеты из Манамы по спецразрешениям в кратчайшем коридоре в сторону соседней Саудовской Аравии.

Воздушное пространство двух стран был закрыто в первой половине 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.