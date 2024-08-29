Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея

Также администрация похищала с их счетов пособия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Абай установила факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг №1 четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями на строительных работах в крестьянском хозяйстве, сообщает Kazpravda.kz

Уголовное дело расследовало Управление досудебного расследования прокуратуры области по п.п.6, 9, 11 ч.2 ст.128 УК РК (торговля людьми). Дело направлено в суд.

Помимо этого выяснилось, что администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия.

По всем фактам проводится досудебное расследование.