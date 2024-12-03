Неделя чистоты: с улиц Алматы вывезли более 10 тысяч кубометров мусора

В Алматы с 25 по 30 ноября в рамках общереспубликанской программы «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом» проведена масштабная уборка, приуроченная к окончанию осеннего и наступлению зимнего сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Была охвачена улично-дорожная сеть, общедоступные места, русла рек, уличные урны и арычная сеть.

В рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1 400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП «Алматы тазалық» пополнился 32 современными машинами. Санитарная очистка охватывает 2 318 улиц общей площадью 25,1 млн кв. м протяженностью 2 777 км. Уборка улично-дорожной сети осуществляется силами 10 подрядных организаций.

Особое внимание уделено очистке арычной сети города протяженностью 1 525 км. Ежедневно до 80 единиц техники и 320 рабочих вывозят из арычной сети около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

ТОО «Eco Almaty» проведена очистка русел рек Большая Алматинка на участке от пр. аль-Фараби до ул. Сатпаева; Есентай на участке от пр. аль-Фараби до ул. Шевченко, а также БАК имени Д. Кунаева в черте города Алматы протяженностью 19,2 км.

Кроме того, в рамках разработанных в соответствии с концепцией «Таза Қазақстан» новых правил, на сегодня порядка 2 тыс. предпринимателей подписали паспорта благоустройства. Данные меры являются частью стратегии по созданию комфортной, безопасной и экологичной среды для алматинцев и гостей города.

В целом на сегодня было убрано 10 493,5 куб. м мусора, в том числе 4 408 куб. м листвы.

В мероприятиях по наведению порядка в скверах, парках и других общественных местах приняли участие известные деятели культуры, спортсмены, молодежь и неравнодушные активные горожане.