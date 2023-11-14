Квартиры и дома незаконно присваивали и продавали мошенники в Таразе

Злоумышленники выявляли бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство

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Недвижимость стоимостью более 300 млн присвоили в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Проанализировав гражданские дела, прокуроры установили схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге.

По данным ведомства, злоумышленники выявляли в городе Тараз бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство. Далее, подделав правоустанавливающие документы, выставляли на продажу.

"Данные преступления совершены путем предоставления суду искусственных доказательств, послуживших вынесению незаконных решений, изготовления сфальсифицированных судебных решений, совершения незаконных нотариальных действий. Прокуратурой области, по фактам незаконного завладения квартирами, зарегистрировано 6 уголовных дел по ст. 190 ч. 3 УК РК. Следует отметить, что в силу отсутствия собственников (наследников по завещанию и по закону), согласно требованиям Гражданского кодекса, указанные объекты подлежали признанию судом по искам акимата бесхозяйными, выморочными и обращению в коммунальную собственность", - сообщили в прокуратуре.

По информации надзорного органа, в прошлом году по 3 из 20 объектов 1 человек был осужден к 5 годам лишения свободы.

В этом году приговором суда №2 г.Тараз от 6 октября двое осуждены к ограничению свободы на срок от 2 до 4 лет за хищение двух квартир.