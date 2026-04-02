Нефть марки Brent подорожала до $109,3 за баррель

Айман Аманжолова
Котировки нефти ускорили подъем днем в четверг, полностью восстановив понесенные накануне потери на фоне отсутствия ясности относительно перспектив завершения конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

К 16:07 по времени Астаны июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $8,14 (8,05%), до $109,3 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $8,44 (8,43%), до $108,56 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 1,2%, благодаря надеждам на скорую деэскалацию в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения конфликта, что усилило опасения трейдеров относительно продолжительного сохранения перебоев в поставках нефти. Он выразил мнение, что военная операция близка к завершению, однако добавил, что США будут "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель.

Трамп вновь заявил о готовности ударить по объектам электроэнергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов и предупредил, что целями могут стать и нефтяные объекты.

Относительно восстановления навигации в Ормузском проливе он сказал, что пролив "откроется естественным образом" после завершения боевых действий. Он также напомнил, что США почти не импортируют энергоносители по этому маршруту, поэтому позаботиться об обеспечении его безопасности должны "страны, получающие через него нефть".

В ответ на новые заявления Трампа Генштаб вооруженных сил Ирана пообещал значительно активизировать действия против интересов Вашингтона и Иерусалима.

«Ожидайте более решительных, широкомасштабных и разрушительных действий», - пообещал представитель Генштаба Эбрахим Зольфакари.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева обратила внимание на то, что в речи президента США не было четкого упоминания о прекращении огня или переговорах.

«Если напряженность усилится и риски для морских перевозок возрастут, цены на нефть могут достичь новых максимумов», - написала она.

«Пока не появится большей ясности в отношении пути к деэскалации, рынки, вероятно, будут оставаться крайне волатильными», - отметил старший экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти.

 

