Нефтебазы проверят в Казахстане, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ

6 апреля проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.

Вместе с тем в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных автозаправочных станциях.

В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:

- региональным штабам (местные исполнительные органы, департаменты по защите и развитию конкуренции, департаменты государственных доходов, департаменты экономических расследований, департаменты по регулированию естественных монополий) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз для недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

- при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкурентным или доминантным действиям субъектов рынка.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало телефоны для жалоб на АЗС, ограничивающие продажи ГСМ.

Напомним, Казахстан планирует повысить цены на бензин и дизтопливо.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу.