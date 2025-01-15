Нефтесервисные компании в РК скрыли факты производственных несчастных случаев

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуратура зарегистрировала уголовные дела по факту сокрытия производственных травм 

Фото: Kazpravda.kz

Нефтесервисные компании скрыли факты производственных несчастных случаев.

Так, прокурорской проверкой установлены факты не направления в правоохранительные органы материалов, связанных с производственной травмой.

«К примеру, несмотря на наличие заключения о получении работником тяжкого вреда здоровью, должностные лица нефтесервисной компании скрыли данный факт. Аналогичное сокрытие установлено еще по одному несчастному случаю», – рассказали прокуроры. 

По собранным прокуратурой области материалам зарегистрированы уголовные дела по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда и направлены в суд».


 

#нарушение #охрана труда #производственные травмы

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