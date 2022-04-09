Неизвестные лица сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Антитеррористического центра РК.

В ночь с 8 по 9 апреля текущего года в справочные службы и на электронные адреса аэропортов городов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша поступила информация от неизвестных лиц о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следовавшего рейсом Минск – Нур-Султан.

На место происшествия были направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.

«Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается автор ложного сообщения.

По данному факту начато досудебное производство по статье 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)», – отметили в центре.

Фото: gov.kz