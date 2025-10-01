Фото: Минторговли

В Туркестанской области выявили, что импортный цемент, реализуемый на территории региона, не соответствует требованиям техрегламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», а также продается с поддельным сертификатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

«Цемент является ключевым строительным материалом, от качества которого напрямую зависит безопасность зданий и сооружений. Для обеспечения безопасного использования данный материал должен сопровождаться всей необходимой документацией, включая инструкцию по применению, паспорт качества, сертификат соответствия и иные материалы, необходимые для анализа рисков», – отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Бауыржан Касымов.

По результатам проверок два предпринимателя привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 920 088 тенге, выдано предписание об устранении нарушений и вынесено постановление о применении мер оперативного реагирования в виде запрета выпуска в обращение партии продукции цемента марки CONCH в количестве 3577 штук.

Кроме того, за воспрепятствование должностным лицам органов государственного контроля данные предприниматели оштрафованы на 668 440 тенге.