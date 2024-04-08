Нельзя делать хайп на беде земляков

Весенний паводок стал для жителей области Улытау настоящим испытанием. Никто, в том числе местные жители, не ожидал такого.

Сразу после известия о подтоплении домов вместе с коллегами, депутатами Жезказганского маслихата, мы выехали в пострадавшие от наводнения районы. Инициативу оказать посильную помощь пострадавшим высказали все, но для меня, уроженки Жездинского района, где до сих пор проживают близкие люди, это было особенно важно. Как и все жители области Улытау, обеспокоенные сложной ситуацией, в которой оказались жездинцы, мы не могли сидеть сложа руки.

Наша делегация привезла из Жезказгана продукты и предметы первой необходимости. К этому времени пострадавшим от паводка предоставили временное жилье и теплую одежду. Хотела бы отметить, что в тех поселках, где мы побывали, затопило жилые дома и хозпостройки, которые расположены на берегу водоемов. В ауле, что расположен недалеко от областного центра, вода добралась до сараев и загонов для скота.

В поселке Жезды затопило десять жилых домов, вода снесла мост, соеди­нявший две стороны населенного пункта. Из-за последствий интенсивного паводка десять жездинских семей с 28 марта не могут вернуться в свои дома.

Некоторые пострадавшие пытаются высушить полы и стены самостоя­тельно, топят в помещениях печки, открывают двери и окна. Но пока даже войти в дома невозможно – грязная жижа стоит по щиколотку. К сожалению, многие домашние вещи уже не восстановить.

Хотела бы отметить, что аким поселка Жезды, его подчиненные работают практически круглосуточно, аким области Улытау держит ситуацию на личном контроле и уже несколько раз выезжал в поселки, где от большой воды пострадали люди.

К счастью, обошлось без челове­ческих жертв, но сегодня все жители населенных пунктов, пострадавших из-за паводка, нуждаются в нашей поддержке. Ежедневно глава поселка встречается с пострадавшими, под­бадривает их – это тоже очень важно, ведь его работа заключается не только в том, чтобы устранить последствия стихии, но также в том, чтобы успокоить земляков, дать им понять: они не одни, их поддержат.

Я и мои коллеги постоянно находимся на связи с жездинцами. Конечно, они расстроены и тяжело переживают случившееся, но все знают, что государство их не оставит в беде.

Во время нашего визита люди признавались, что им было очень страшно в ночь потопа. Такого паводка не припомнит ни один старожил. Многие не успели даже вещи собрать – спасали детей.

Было очень приятно слышать слова благодарности от пострадавших, они говорили спасибо за то, что их не оставили в такой тяжелой ситуации. Очень тронута тем, как сплотились все жители Жездинского района пос­ле случившегося. Каждый из них старается помочь в силу своих возможностей.

После объявления режима ЧС местного масштаба в поселке Жезды была создана рабочая комиссия, осуществляется подсчет нанесенного ущерба. Нам нужна оперативность в решении таких вопросов, ведь сегодня некоторые граждане в социальных сетях спекулируют на несчастье. В связи с этим хотелось бы призвать людей быть объективными, когда они пишут о ситуации с паводками.

К сожалению, есть случаи несправедливой оценки происходящего, неоправданной критики. Я считаю, нельзя делать хайп на беде земляков. Гораздо важнее сегодня – примеры бескорыстной помощи. Люди собирают средства, одежду, продукты. Активно помогают предприниматели, я сама на второй день после подтопления видела большую фуру с продуктами, которую прислали бизнесмены из Жезказгана. И таких примеров немало.

Уверена, что субботнее обращение Президента к казахстанцам придаст пострадавшим от паводка сил и уверенности в будущем.

Действительно, такое бедствие мы переживаем впервые за десятилетия. Но природа есть природа, и порой мы совершенно беззащитны перед стихией. Всем нам, местным жителям, чиновникам, депутатам, нужно вынести урок из случившегося, провести серьезную работу над ошибками и уже сегодня начать готовиться к следующей весне.

Хотела бы также отметить, что, если бы не противопаводковые меры, проведенные в поселке Жезды ранее, последствия могли бы быть гораздо серьезнее, – могли пострадать сотни домов, а не десять.

Вместе с акимом поселка мы выезжали, чтобы убедиться, что все плановые профилактические работы проведены с ответственностью. Хотела бы также отметить большую работу сотрудников областного и районного департаментов по ЧС. Благодаря этому удалось избежать тех самых более серьезных последствий паводка.