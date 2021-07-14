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Необходим прогноз спроса
Александра Власова

Как заявил вчера в Нур-Султане в ходе онлайн-брифинга по итогам отчетной встречи с населением министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, в 2021 году Казахстан примет новую систему стандартов, которая позволит предоставить предпринимателям качественные ориентиры относительно конкурентоспособности их продукции.

По словам главы МТИ, в рес­публике имеется специальный фонд стандартов и, если несколько лет назад в стране исполь­зовалось 37% соответствующих данных, то в прошлом году – 50%.

– Государство должно обеспе­чивать формирование фонда, чтобы была база для создания на основе стандартов новой продукции и ее конкуренции на международных рынках. Поэтому МТИ РК актуализирует стандарты, разрабатывая в год до 500 новых, «методом обложки» перенося мировые стандарты в систему национальных, – отметил министр.

Отвечая на актуальные вопросы, волнующие казахстанцев, Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты – картофель и морковь.

– Спрос на них формировался и соседним Узбекистаном, и Российской Федерацией. На сегодняшний день по картофелю цена уже идет на снижение. Ожидается, что в осенний период она существенно упадет. По моркови наблюдается такая же ситуация, – сообщил министр.

В то же время Бахыт Султанов отметил, что министерство цены не регулирует. Но участвует в создании регулятивных рыночных механизмов. К таковым, в частности, относятся проекты по созданию ОРЦ (оптово-распределительных центров), призванных формировать спрос на основные продукты в межсезонье.

Как подчеркнул министр, строительство ОРЦ следует осуществлять в рамках ГЧП. Казахстанские инвесторы готовы также вложить средства в создание девяти ОРЦ в трех соседних республиках, приблизительная стоимость одного такого оптового центра – около 10 млн долларов.

По словам главы МТИ РК, в плане стабилизации потребительского рынка проводится работа с местными исполнительными органами, призванными содействовать своевременному решению вопросов форвард­ных контрактов, обеспечивать свое­временную балансировку и перемещение продовольствия внутри страны. При этом, как подчеркнул министр, могут быть использованы инструменты запрета на экспорт.

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