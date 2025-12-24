Необходимо срочное финансирование семеноводства
Ербол Тишкамбаев
Депутат Сената Парламента Закиржан Кузиев в своем запросе на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова отметил критическое положение в сфере селекции и семеноводства – отрасли, являющейся фундаментом АПК страны. Он потребовал от Правительства принятия безотлагательных мер. Прежде всего депутат отметил, что, несмотря на стратегические поручения Президента, доля отечественных сортов по основным сельхозкультурам, таким как картофель и сахарная свекла, до сих пор не превышает 10%.