Необычайный Сергей Калмыков Аида АХМЕТОВА

Ученик Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского, автор более полутора тысяч картин, гравюр, рисунков и эскизов театральных декораций Сергей Калмыков (1891–1967) более тридцати лет прожил в Алма-Ате. Он работал в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, создал большое количество декораций и иллюстраций к постановкам. Калмыков также рисовал на улицах и в парках города. "Последний художник русского авангарда", как он себя называл, оставил после себя и богатое литературное наследие.



"Необычайные абзацы" – уникальные рукописные фолианты, созданные в 1920-е и бережно сохраненные в фондах Центрального государственного архива Республики Казахстан. В 1924–1929 годах Сергей Калмыков сам составил, переписал набело и переплел в специальные альбомы эти тексты, не рассчитывая на публикацию, но надеясь быть понятым и оцененным. Книга причудливо объединяет в себе черты авангардистского манифеста, мемуаров и лирического дневника. Литературное наследие художника представляется читателю впервые.



Публикация сборника осуществлена в рамках проекта Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Президент фонда "Евразия" и директор Оренбургского книжного издательства им. Г. Донковцева Игорь Храмов рассказал о творчестве Калмыкова и уникальности издания.



– Все "необычайные абзацы" Калмыкова, цитаты из которых стали весьма популярны еще в 2000-е годы, сопровождаются его иллюстрациями и подробно прокомментированы известным оренбургским искусствоведом Игорем Смекаловым. Сами "Необычайные абзацы" – огромный рукописный фолиант, в котором художник описывал свое отношение к событиям, свидетелем которых ему довелось быть, – говорил И. Храмов.



– Видимо, нельзя рассматривать книгу вне картин, гравюр и декораций Сергея Калмыкова, и в этом смысле именно такие тексты являются настоящей искусствоведческой литературой, – отметил составитель книги Игорь Смекалов. – Тексты Калмыкова невероятно искренние, простые и ясные. Здесь важна их композиция, ритмы художника и его план. Редакторская правка сведена к минимуму. Каждый лист Калмыков рисовал от руки тонко заточенным карандашом специально изобретенным штрихом, поэтому книга является произведением искусства сама по себе. Сохранность данных рукописей Сергея Калмыкова – большая зас­луга Государственного музея искусств им. Кастеева, а также архивистов из Цент­рального государственного архива Казахстана.



Директор Центрального госархива РК Ляззат Актаева рассказала, что в их фонде хранится коллекция из 314 единиц личных вещей и произведений Сергея Ивановича Калмыкова. Это гравюры, рукописи, дневники, рисунки, материалы и другие документы, отражающие мировоззрение художника, говорящие о его жизни. Он родился в Самарканде, жил в Оренбурге, учился в Петербурге, с 1935 года был приглашен в Алма-Ату для работы над декорация­ми в музыкальном теат­ре (ныне Театр оперы и балета им. Абая).



Презентация вызвала большой интерес у российской читательской аудитории. Теперь книгу "Необычайные абзацы" можно приобрести в магазине "Библио-глобус" в Москве. Также планируется проведение презентации в Оренбурге и в Алматы.