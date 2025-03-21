Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы

Фото: акимат Астаны

В столице проходят массовые гуляния в честь празднования Наурыза. В рамках реализации масштабной экоакции «Таза Қазақстан» на площадке ЭКСПО установлена экоюрта, объединившая искусство, технологии и инициативы по защите окружающей среды, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, одной из главных особенностей локации являются картины, созданные искусственным интеллектом. Они демонстрируют, как может выглядеть Казахстан в 2050 году, если не принимать меры по защите природы.

Внутри экоюрты также установлены лавки из переработанного пластика, а центр Like Komek организовал сбор вещей для нуждающихся.

Особый интерес вызвал контейнер для раздельного сбора отходов, куда участники акции активно сдают пластик и бумагу.

«Сегодня в честь праздника Наурыз мы приглашаем всех гостей в нашу экоюрту. Мы проводим тренинг для всех, кто хочет присоединиться к экологичному образу жизни. Участники получают полезные знания, которые могут применить в своей жизни. Сортировка отходов — действительно один из ключевых шагов к снижению загрязнения окружающей среды. Внедрение раздельного сбора мусора помогает перерабатывать вторсырье, уменьшая нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов и снижая выбросы парниковых газов от их разложения. Однако важно уточнить, что эффективность этой системы зависит не только от граждан, но и от развитой инфраструктуры переработки», – рассказала экотренер Мариям Касымова.

Еще одной ключевой частью локации является «дерево экологических инициатив», на котором гости оставляют свои предложения по улучшению экологии города. Среди идей горожан – создание пунктов переработки отходов, запрет на пластиковые пакеты и развитие городского озеленения.

Лучшие предложения организаторы обещали рассмотреть для реализации в рамках программы «Таза Қазақстан».

«Мы рады, что такими действиями мы развиваем культуру и экологическое сознание у людей, подаем им пример. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживает нас и организовывает подобные акции. Мы хотим видеть креативные и яркие мероприятия, чтобы показать актуальность вопроса о чистоте не только города, но и всего Казахстана!», – отметил волонтер МРЦ «Астана жастары» Давид Шарипов.

Стоит отметить, что посетителей площадки радует ростовая кукла Тазабек, с которой охотно фотографируются дети и взрослые. Кроме того, участники могут сделать яркие фото в инстарамке с хэштегом #ТазаҚазақстан.

Одна из самых популярных активностей – обмен пластиковой тары на экоподарки. За сданные бутылки и упаковку можно получить шоперы, экостаканы и игрушки.

За день работы экоюрты планируется собрать более 300 кг вторсырья, десятки мешков с одеждой для нуждающихся и более 100 предложений на «дереве экологических инициатив».