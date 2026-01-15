Премьера спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» в Театре кукол Северо-Казахстанской области прошла с большим успехом, но за кулисами этой сказки было не меньше волшебства, чем на сцене.

В центре внимания – Татьяна Ихтендрис, исполнившая роль Мари: трогательную, хрупкую и, как выяснилось, весьма находчивую. В финальной сцене зрителей ждала решающая битва с Мышиным королем. По задумке – драматическая, на саблях, с победным выпадом. На практике сабля коварно исчезла, упав за диван. Но сказка должна продолжаться. Не растерявшись, Мари одержала победу… подушкой.

– Пришлось убить Мышиного короля подушкой! – с улыбкой рассказывает Татья­на. – Не по классике, зато эффективно.

Репетиции тоже не обошлись без курьезов. В одной из сцен героиня Мари ложится на диван и засыпает. Пока режиссер работал с другими артистами, актриса настолько вжилась в образ, что… уснула по-настоящему.

– Это был, пожалуй, самый честный сон на сцене, – признается она.

При всей иронии «Щелкунчик» для Татьяны Ихтендрис – не только про сказочные превращения.

– Чудо в жизни людей – не обязательно магия. Это внутреннее состояние, вера, которая помогает идти дальше, – считает актриса.

Вера в театр, в роль и в способность смеяться над собой сделала спектакль по-настоя­щему живым.